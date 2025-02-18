تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء

تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في تعاملات اليوم الثلاثاء في السوق الموازية في حين سجّلت العملة ثباتا في التعاملات الرسمية وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازية

تراجع سعر صرف الليرة السورية في السوق الموازية اليوم الثلاثاء في دمشق وحلب إلى 10 آلاف و500 ليرة عند الشراء من 10 آلاف و250 ليرة وإلى 10 آلاف و700 ليرة عند البيع مقارنة مع 10 آلاف و450 ليرة مسجّلة مساء أمس.

في إدلب انخفض سعر صرف الليرة السورية إلى 10 آلاف و500 ليرة من 10 آلاف و300 ليرة عند الشراء، وإلى 10 آلاف و700 ليرة من 10 آلاف و500 ليرة عند البيع.

في الحسكة تراجع سعر صرف الليرة السورية إلى 10 آلاف و300 ليرة من مستوى 10 آلاف و100 ليرة مسجّل مساء أمس كما انخفض إلى 10 آلاف و500 ليرة من 10 آلاف و300 ليرة عند الشراء.

سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو في السوق الموازية

انخفض سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو في دمشق وحلب إلى 10 آلاف و975 ليرة من 10 آلاف و841 ليرة عند الشراء وإلى 11 ألفا و189 ليرة عند البيع من 11 ألفا و55 ليرة مسجّلة مساء أمس.

في إدلب تراجع سعر صرف الليرة مقابل اليورو إلى 11 ألفا و79 ليرة من 10 آلاف و893 ليرة عند الشراء وإلى 11 ألفا و293 ليرة من 11 ألفا و108 ليرات عند البيع.

في الحسكة تراجع سعر صرف الليرة مقابل اليورو إلى 10 آلاف و766 ليرة من 10 آلاف و574 ليرة عند الشراء وإلى 10 آلاف و980 ليرة من 10 آلاف و789 ليرة عند البيع.

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سعر صرف الليرة السورية اليوم الثلاثاء في التعاملات الرسمية

ثبّت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة مقابل الدولار عند 13 ألفا و200 ليرة عند الشراء و13 ألفا و332 ليرة عند البيع، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي الصادرة اليوم.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب في تعاملات اليوم كالتالي:

غرام عيار 18 : زاد إلى 751 ألف ليرة من 713 ألف ليرة أمس.

: زاد إلى 751 ألف ليرة من 713 ألف ليرة أمس. غرام عيار 21 : صعد إلى 875 ألف ليرة من 831 ألف ليرة أمس.

: صعد إلى 875 ألف ليرة من 831 ألف ليرة أمس. غرام عيار 24: ارتفع إلى 997 ألف ليرة من 946 ألف ليرة أمس.

عوامل مؤثرة في سعر صرف الليرة السورية

يقول خبراء اقتصاديون للجزيرة نت إن سعر صرف الليرة السورية يتأثر بعوامل عديدة، من بينها:

أعلنت سوريا أنها تلقت 300 مليار ليرة الجمعة الماضية قادمة من روسيا عبر مطار دمشق الدولي كجزء من عقد موقع بين النظام السابق وروسيا لطباعة العملة.

انخفض عدد الموظفين في الدولة، بعد أن تم تسريح عدد كبير من الموظفين الوهميين.

حلّ جيش النظام السابق وشرطته، ففي السنوات السابقة كان الصرف الأكبر يذهب إلى أفرع الأمن والجيش وهي من تحصل على الحصة الكبرى من الأموال التي تحرك الأسواق.

عدم صرف رواتب المتقاعدين من العسكريين، وكذلك رواتب المتقاعدين وأسرهم ممن تقاعدوا عام 1985 وما قبله.

تراجع المعروض من الليرة مقابل متطلبات الأسواق، الأمر الذي عززته زيادة النشاط التجاري.

زادت كلفة الحصول على الليرة مع انخفاض المعروض من العملة السورية.

التمثيل السوري الخارجي في التجمعات الدولية، وخاصة الزيارتين الخارجيتين للرئيس أحمد الشرع إلى السعودية وتركيا، إلى جانب زيارات وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى دول عدة ومشاركته في منتديات دولية، زادت من آمال تحقيق مكاسب اقتصادية.

تخفيف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوباتهما على سوريا، مما فتح المجال أمام التعاملات مع مؤسسات الحكومة ومعاملات الطاقة، وسمح بتحويل الأموال الشخصية إلى البلد بما في ذلك عبر مصرف سوريا المركزي.