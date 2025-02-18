قطر والهند تستهدفان زيادة حجم التجارة بينهما إلى 28 مليار دولار

قالت وزارة الخارجية الهندية -اليوم الثلاثاء- إن الهند وقطر تستهدفان مضاعفة حجم التبادل التجاري إلى 28 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة، وتدرسان توقيع اتفاقية للتجارة الحرة.

وجاء الإعلان بعد محادثات بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي يزور نيودلهي ليومين.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الهندية للصحفيين إن الجانبين ناقشا أيضا سبل تعزيز العلاقات في مجال الطاقة.

وأعلنت قطر اعتزامها استثمار 10 مليارات دولار في الهند، فضلا عن فتح صندوقها السيادي مكتبا فيها، إذ يسعى البلدان إلى تعميق العلاقات الثنائية.

وخلال زيارة الأمير تميم للهند وقع الطرفان عدة اتفاقيات تتعلق بالشراكة الاستراتيجية الثنائية، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المعدلة.

وقالوا -في بيان- إن الدولتين اتفقتا أيضا على تسريع المفاوضات بشأن معاهدة الاستثمار الثنائية بين الهند وقطر.

وقد استثمرت قطر بالفعل في الهند لشراء حصص في شركات بما في ذلك مشروع البيع بالتجزئة، وآخر يختص بوحدة توزيع الطاقة.

وتُعد قطر أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى الهند، وفقا لوزارة الخارجية الهندية.