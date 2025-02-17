توقع رئيس اتحاد مصنعي الدقيق في تركيا أرن غونهان أولوصوي تجاوز صادرات بلده من دقيق القمح إلى سوريا 400 ألف طن عام 2025.

ونقلت وكالة الأناضول عن أولوصوي قوله إن تركيا صدّرت أكثر من 3 ملايين طن من دقيق القمح إلى أنحاء العالم عام 2024.

وكانت تركيا موردًا مهمًا للدقيق خلال سنوات الحرب في سوريا.

وأشار المسؤول التركي إلى أن محافظتي إدلب والرقة السوريتين -القريبتين من تركيا- أصبحتا في الآونة الأخيرة مناطق تصدير بالنسبة لتركيا.

وقال "نتوقع أن تصدر تركيا هذا العام أكثر من 400 ألف طن من الدقيق (إلى سوريا).. ستكون سوريا واحدة من أهم الأسواق لتتجاوز أرقام صادرات تركيا عام 2025 أرقام العام الماضي".

وفي 7 فبراير/شباط الجاري، أعلن أولوصوي أن صادرات الدقيق من تركيا إلى سوريا عام 2024 ارتفعت إلى 326 ألف طن، بعد أن كانت 267 ألف طن عام 2023.

رقم قياسي عالمي

وفي المجمل، سجّلت تركيا رقما قياسيا عالميا لصادرات الدقيق بتصديرها 3 ملايين و663 ألف طن عام 2023.

وحسب بيان صادر عن الجمعية الدولية للمطاحن، فإن تركيا التي باتت الأولى في صادرات الدقيق عالميا منذ عام 2015، حققت ذروة صادراتها عام 2018 بواقع 3.5 ملايين طن.

إعلان

وعام 2023 صدرت تركيا 3 ملايين و663 ألف طن لتحطم بذلك الرقم القياسي العالمي في صادرات الدقيق.

ووفق أولوصوي، حققت تركيا إيرادات من صادرات الدقيق بلغت نحو 1.5 مليارات دولار.

وأشار إلى تراجع إنتاج الحبوب في تركيا خلال السنوات الـ3 السابقة لعام 2023 بسبب شح الأمطار، مؤكدًا أن الموسم الحالي يبدو مبشرًا.

ولفت إلى أن تركيا أنتجت 22 مليون طن قمح عام 2023، معربا عن توقعاته بوصول هذا الرقم إلى ما بين 24 و25 مليون طن العام الحالي.