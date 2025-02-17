تباين إنتاج الدول الأفريقية من النفط خلال الشهر الماضي وسط تقلبات ملحوظة في أسعار الخام العالمية، التي بلغت أعلى مستوياتها خلال 5 أشهر قبل أن تتراجع في النصف الثاني من الشهر.

أبرز الدول المنتجة للنفط في أفريقيا خلال يناير

وحسب تقرير منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) فإن إنتاج دول القارة السمراء من النفط في يناير/كانون الثاني كان كالتالي:

احتفظت نيجيريا بصدارتها كأكبر منتج للنفط في القارة، رغم انخفاض إنتاجها 29 ألف برميل يوميا مقارنة بديسمبر/كانون الأول 2024، ليصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا.

جاءت ليبيا في المركزي الثاني بإنتاج بلغ 1.27 مليون برميل يوميا، مسجلة ارتفاعا قدره 17 ألف برميل يوميا.

احتلت الجزائر المرتبة الثالثة بإنتاج 895 ألف برميل يوميا، مع انخفاض طفيف بمقدار 8 آلاف برميل يوميا.

أما جمهوريتي الكونغو والغابون، فقد حلتا في المركز الرابع والخامس على التوالي، حيث سجلتا إنتاجا بلغ 260 و236 ألف برميل يوميا على التوالي، مع زيادة طفيفة بلغت ألف برميل يوميا لكل منهما.

العوامل المؤثرة في سوق النفط

وحسب تقرير أوبك، فإن الأسواق شهدت تقلبات كبيرة نتيجة للمتغيرات الجيوسياسية، أبرزها العقوبات الأميركية الجديدة لا سيما على إيران، التي أثارت مخاوف بشأن إمدادات النفط العالمية، ما دفع الأسعار إلى الارتفاع خلال النصف الأول من يناير/كانون الثاني.

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ومع استقرار الإمدادات وظهور مؤشرات على استيعاب السوق لتداعيات العقوبات، تراجعت الأسعار تدريجيا.

إلى جانب ذلك، تشير التوقعات لعام 2025 إلى نمو قوي في الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا مقارنة بالعام السابق، ما يعكس استمرار الحاجة إلى النفط رغم التحولات نحو مصادر الطاقة البديلة.

التحديات والتوقعات المستقبلية

تواجه الدول الأفريقية المنتجة للنفط تحديات متباينة، تشمل العوامل السياسية والاقتصادية والتذبذبات في الطلب العالمي، ومن المتوقع أن يستمر هذا التباين في الإنتاج خلال العام، لا سيما في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على العرض والطلب.