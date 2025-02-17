نمو اقتصاد إسرائيل دون المتوقع تحت ضغط الحرب على غزة

نما اقتصاد إسرائيل بأقل من المتوقع في الربع الأخير من السنة الماضية تحت ضغط الحرب على قطاع غزة وتداعياتها في المنطقة.

وذكرت دائرة الإحصاء المركزية في تقدير أولي اليوم الاثنين أن الناتج المحلي الإجمالي نما 2.5% على أساس سنوي في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول حتى ديسمبر/كانون الأول، وهو ما يقل عن توقعات بنمو بنسبة 5.7% في استطلاع لرويترز.

وهبط معدل نمو اقتصاد إسرائيل إلى 1% في 2024 من 1.8% مسجّلة في 2023.

وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3%، ومن حيث مكونات الناتج المحلي، شهد عام 2024:

انخفاضا بنسبة 5.6% في الصادرات.

انخفاضا بنسبة 5.9% في الاستثمارات في الأصول الثابتة.

ارتفاعا في الاستهلاك الخاص بنسبة 3.9%.

زيادة في الاستهلاك العام بنسبة 13.7%.

وحسب صحيفة كالكالست الاقتصادية الإسرائيلية، فإن البيانات تشير إلى استمرار مستوى معيشة الإسرائيليين في الانخفاض هذا العام، تراجعا من 0.1% في الناتج المحلي الإجمالي للفرد عام 2023.

سندات

في سياق ذي صلة، قالت وزارة المالية الإسرائيلية الأسبوع الماضي إنها باعت سندات بقيمة 5 مليارات دولار لأجلي 5 و10 سنوات في طرح دولي الليلة الماضية، في ثاني إصدار من نوعه منذ اندلاع الحرب قبل 16 شهرا.

إعلان

وباعت إسرائيل سندات بقيمة 2.5 مليار دولار لأجل 5 سنوات بسعر 120 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأميركية المماثلة، كما باعت سندات بقيمة 2.5 مليار دولار أخرى لأجل 10 سنوات بسعر 135 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأميركية.