ثبات سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم الأحد

بغداد– ارتفع سعر صرف الدولارمقابل الدينار العراقي اليوم الأحد، بصورة نسبية في السوق الموازية، مع ثبات السعر في السوق الرسمية، مع الافتتاح الأسبوعي لنشاط سوق صرف العملات بالعاصمة بغداد وبقية المحافظات.

سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في التعاملات الرسمية

واصل سعر صرف الدينار العراقي اليوم ثباته أمام الدولار في التعاملات الرسمية، إذ أشارت نشرة نتائج بيع العملة الأجنبية اليومية الصادرة عن البنك المركزي العراقي إلى أن إجمالي التعزيزات إلى الخارج بلغت نحو 278 مليونا و872 ألف دولار، وإجمالي السحب النقدي 13 مليونا و500 ألف دولار، وبإجمالي بيع كلي قدره 292 مليونا و372 آلاف دولار، وهذه الأسعار الرسمية المسجلة:

سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية : 1310 دنانير للدولار.

: 1310 دنانير للدولار. سعر البيع : 1305 دنانير لكل دولار.

: 1305 دنانير لكل دولار. يشار إلى أن البنك المركزي لا يشتري الدولار، إنما يبيعه فقط عبر منصة بيع الدولار، لأنه هو المصدر الرئيس للدولار في العراق، ويحصل عليه مقابل بيع النفط عالميا.

سعر صرف الدينار العراقي اليوم الأحد في السوق الموازية

ارتفع سعر الدولار مقابل الدينار اليوم الأحد في السوق الموازية، مع تفاوت لا يتجاوز 2.5 دينار لكل دولار، في وقت كتابة هذا التقرير:

بلغ سعر الدولار في بغداد 1503 دنانير عند الشراء من 1501 دينار و1493 دينارا عند البيع من 1491 دينارا مسجّلة أمس.

في أربيل بلغ سعر الشراء 1502 دينار، وسعر البيع 1491 دينارا.

بلغ سعر الصرف في البصرة 1502 دينار في تعاملات اليوم الأحد بعد أن سجل مساء أمس 1500 دينارا.

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سعر صرف الدينار العراقي مقابل عملات أخرى

اليورو : 1547 دينارا عند البيع، في حين سجل سعر الشراء 1535 دينارا.

: 1547 دينارا عند البيع، في حين سجل سعر الشراء 1535 دينارا. الجنيه الإسترليني: 1847 دينارا للبيع و1832 دينارا للشراء.

العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار

مزاد بيع العملة : يؤثر حجم المبيعات اليومية في مزاد بيع العملة بشكل كبير على سعر الصرف.

: يؤثر حجم المبيعات اليومية في مزاد بيع العملة بشكل كبير على سعر الصرف. إجراءات البنك المركزي : تلعب الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي في معالجة التحويلات الخارجية دورا مهما باستقرار سعر الصرف.

: تلعب الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي في معالجة التحويلات الخارجية دورا مهما باستقرار سعر الصرف. الحاجة للدولار : تسهم حاجة التجار للدولار لاستيراد البضائع من الدول التي تعاني عقوبات اقتصادية من بنك الاحتياطي الاتحادي، ويحظر تحويل الدولار لها عبر المنصة الرسمية بشكل مباشر، على سعر صرف الدولار مقابل الدينار، خاصة ما يتعلق بإيران، لحاجة التجار إلى سحب الدولار بشكل كبير من السوق الموازية لتسديد فواتير تلك البضائع المستوردة، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب مقابل العرض وارتفاع أسعاره.

: تسهم حاجة التجار للدولار لاستيراد البضائع من الدول التي تعاني عقوبات اقتصادية من بنك الاحتياطي الاتحادي، ويحظر تحويل الدولار لها عبر المنصة الرسمية بشكل مباشر، على سعر صرف الدولار مقابل الدينار، خاصة ما يتعلق بإيران، لحاجة التجار إلى سحب الدولار بشكل كبير من السوق الموازية لتسديد فواتير تلك البضائع المستوردة، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب مقابل العرض وارتفاع أسعاره. سحب الدولار من جهات متعاملة مع إيران : في بعض الأحيان يشتري بعض التجار والسماسرة المتعاملين مع الجانب الإيراني الدولار من السوق العراقية بكميات كبيرة، لإرسالها إلى إيران التي تحتاج للدولار لتعاملاتها التجارية الدولية بسبب العقوبات الأميركية عليها، التي تحظر عليها الحصول على العملة الأميركية.

ويكون حصول إيران على الدينار العراقي من خلال تسديد العراق فواتير الغاز المستورد من إيران لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية بالدينار العراقي، لعدم وجود آلية للتسديد بالدولار، بسبب هذه العقوبات، فيؤدي هذا الشراء للدولار من السوق الموازية إلى ارتفاع أسعاره بشكل مفرط بسبب اختلال العرض والطلب.

: في بعض الأحيان يشتري بعض التجار والسماسرة المتعاملين مع الجانب الإيراني الدولار من السوق العراقية بكميات كبيرة، لإرسالها إلى إيران التي تحتاج للدولار لتعاملاتها التجارية الدولية بسبب العقوبات الأميركية عليها، التي تحظر عليها الحصول على العملة الأميركية. ويكون حصول إيران على الدينار العراقي من خلال تسديد العراق فواتير الغاز المستورد من إيران لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية بالدينار العراقي، لعدم وجود آلية للتسديد بالدولار، بسبب هذه العقوبات، فيؤدي هذا الشراء للدولار من السوق الموازية إلى ارتفاع أسعاره بشكل مفرط بسبب اختلال العرض والطلب. مضاربات التجار من خلال معلومات مسربة أو شائعات: يحصل بعض التجار على معلومات مسربة من مصارف أو من البنك المركزي عن إجراء محتمل يتعلق بتغييرات في آلية التعامل بالدولار، فتتخذ إجراءات احترازية برفع أو خفض السعر أو الشراء أو البيع فقط لاستباق تداعيات القرار المحتمل، وتكون في بعض الأحيان تلك التسريبات مجرد إشاعات يظهر كذبها مستقبلا، وغايتها إما ضخ العملة بشكل كبير للسوق لسحب الدينار والشراء مستقبلا أو العكس بشراء الدولار وسحبه من السوق لبيعه مستقبلا.