بي بي تبدأ الإنتاج من المرحلة الثانية لمشروع آبار ريفن للغاز في مصر

أعلنت شركة "بي بي" البريطانية اليوم الأحد بدء الإنتاج من المرحلة الثانية لمشروع تنمية آبار ريفن للغاز في مصر والذي يتضمن ربط آبار بحرية إضافية بالمرافق المنشأة في محطة ريفن البرية التابعة لمشروع غرب دلتا النيل.

وتسيطر "بي بي" المشغل للمشروع على حصة 82.75%، بينما تحوز هاربور إنرجي البريطانية على 17.25%.

إنتاج الغاز في مصر

وقالت "بي بي" في بيان إن من المتوقع أن تسهم الآبار الجديدة في إنتاج حوالي 220 مليار قدم مكعبة من الغاز و7 ملايين برميل من المكثفات.

وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر مؤخرا، وانخفضت إمداداتها المحلية في سبتمبر/أيلول 2024 إلى أدنى مستوى لها في 7 سنوات.

وأدى هذا التراجع إلى عودة مصر إلى وضع المستورد الصافي، إذ تشتري عشرات الشحنات من الغاز، لكنها تجري محادثات مع شركات النفط والغاز العالمية لزيادة استثماراتها لتعويض الانخفاض الطبيعي.

وقال بيان "بي بي" إن الانتهاء من برنامج حفر مشروع تنمية آبار ريفن قبل الجدول الزمني المحدد ساهم في تسريع بدء الإنتاج.

ونقل البيان عن الرئيس الإقليمي لـ"بي بي" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نادر زكي قوله: "يهدف مشروع تنمية آبار ريفن إلى مجابهة الانخفاض الطبيعي وزيادة الإنتاج، مع الاستفادة من بنيتنا التحتية القائمة لتلبية احتياجات السوق المحلية في أسرع وقت ممكن".

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وأضاف: "هذا يؤكد التزام بي بي بالاستثمار في مصر".

مشروع غرب الدلتا

وقال وائل شاهين نائب رئيس شركة "بي بي مصر": "هذه السلسلة من النجاحات تمثل تجسيدا لالتزامنا المستمر بالمساهمة في تلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة من خلال تعظيم الإنتاج من الموارد المتاحة وإضافة موارد جديدة".

ويتضمن مشروع غرب دلتا النيل عدة حقول غاز تقع قبالة سواحل مصر الشمالية ضمن امتيازات شمالي الإسكندرية ومنطقة المياه العميقة بغرب البحر المتوسط.

وحقل ريفن هو المرحلة الأخيرة من مشروع غرب دلتا النيل، وبدأ الإنتاج فيه بداية عام 2021، وشملت مراحله تطوير 8 آبار بحرية تقع على بعد يصل إلى 65 كيلومترا من الشاطئ وعلى أعماق تتراوح بين 550 و700 متر.