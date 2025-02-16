لماذا حطم الروس الرقم القياسي في شراء الذهب؟

موسكو– ارتفع حجم شراء الذهب في روسيا وسجل أعلى مستوى قياسي في العام 2024، مع توقعات بمواصلة نمو الطلب على المعدن النفيس إلى مستويات قياسية جديدة خلال العام الحالي.

وأكد نائب وزير المالية، أليكسي مويسيف، شراء المواطنين الروس 95 طنًا من الذهب في شكل سبائك فقط في عام 2023، وفي عام 2024 بلغ حجم مشتريات السبائك 100 طن.

إقبال متزايد

وهذه كمية قياسية منذ عام 2013، وقد شملت ارتفاعا في حجم شراء المعادن الثمينة في السبائك والعملات المعدنية والميداليات، مما يضع روسيا بين أكبر خمس دول في العالم من حيث الطلب على المعدن النفيس.

ويتوازى ارتفاع الطلب المحلي على شراء الذهب في روسيا مع ارتفاع الطلب عليه عالميا، والذي وصل بدوره إلى مستوى قياسي في عام 2024 وسط مشتريات ضخمة من البنوك المركزية واهتمام متزايد من المستثمرين، كما يشير إلى ذلك التقرير السنوي لمجلس الذهب العالمي.

ووفقًا للتقرير المذكور، فقد ارتفع إجمالي الطلب على الذهب في العالم وفقًا للمجلس بنسبة 1% على مدار العام 2024 إلى 4974 طنا، بعد أن بلغ 4899 طنا في عام 2023.

ومع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/ شباط 2022 ـ توقفت موسكو توقفا كاملا عن كشف بيانات إنتاج الذهب. ولكن قبل ذلك بعام واحد، أفادت وزارة المالية الروسية أن إنتاج هذا المعدن بلغ 313.8 طنا.

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كما أصبحت صناعة المجوهرات مستهلكا كبيرًا للذهب في روسيا. وبحسب المكتب الاتحادي الروسي للتحليل، فإنه في عام 2024 خُتمت مجوهرات من الذهب الروسي الصنع بوزن 55.08 طنا، مقارنة بـ 54.44 طنا في عام 2023.

وفي العموم، فإن المعادن الثمينة الأكثر شعبية في روسيا هي الذهب والفضة، حيث تمثل 46% و53% على التوالي من إجمالي عدد معاملات البيع والشراء، بينما المعاملات المتبقية في البلاديوم والبلاتين فبنسبة أقل من 1%.

مواجهة العملات "السامة"

يوضح الخبير في الاقتصاد الكلي، أنطون فيليكجانوف، أسباب النمو القياسي لشراء الذهب داخل روسيا كونه يُنظر إليه على أنه وسيلة مضمونة لحماية رأس المال في الظروف الاقتصادية والجيوسياسية المضطربة التي تعيشها البلاد، وباعتباره أحد الأصول الآمنة والأكثر استقراراً.

وأشار في حديث للجزيرة نت إلى أن هذه الظاهرة لا تلحظ فقط في روسيا، بل في عدد كبير من دول العالم حيث سجل الذهب مستويات تاريخية جديدة في البورصات العالمية وأصبح خيارا مفضلا، على خلفية عدم الاستقرار في الاقتصادات الغربية ونمو الديون الخارجية في الولايات المتحدة وأوروبا.

وأضاف أن الذهب في روسيا، صار يتمتع بـ"سمعة طيبة" إضافية ويمكن أن يحمي من الانخفاض المتواصل لقيمة الروبل أمام "العملات السامة" (في إشارة للعملات الغربية وخاصة الدولار واليورو)، رغم أنه لا يعتبر حتى الوقت الراهن الوسيلة الرئيسية للادخار بالنسبة للمواطنين الروس.

الحروب التجارية

ووفقًا له، فقد دفعت العقوبات الاقتصادية والمالية المتتالية للمنظومة الغربية ضد روسيا الناس إلى شراء الذهب كتأمين ضد انخفاض قيمة العملة الوطنية كأداة دفاعية تقليدية خلال فترات عدم الاستقرار وتزايد حالة عدم اليقين، وعليه تحول الطلب الروسي على الأصول بالعملة الأجنبية جزئيا إلى الذهب.

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لكنه يفسر النمو في شعبية الذهب بين الروس في عامي 2023-2024 بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على شراء المعادن النفيسة ابتداءً من مارس/آذار 2022 أكثر مما هو بسبب الضعف أمام الدولار واليورو والتداول بعملات الدول غير الصديقة.

ويضيف إلى ذلك ما يصفه بـ "المحفز الرئيسي" الآن، وهو سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المتمثلة في إثارة الحروب التجارية التي يمكن أن تساهم في نمو التضخم في الدولار، حيث يعمل الذهب في مثل هذا السيناريو كملاذ آمن.

استقرار نفسي

من جانبها، تربط مختصة علم النفس في مواجهة الأزمات، ماريا غاغارينا، اختيار الذهب بالبحث عن الأمن والاستقرار في ظل ظروف عدم اليقين الاقتصادي.

وتشرح الخبيرة موضوع الشعور بالأمان بتوفر مكان المعيشة والوظيفة الدائمة والطعام وما إلى ذلك، وعليه يشكل المال الوسيلة الرئيسية للحصول على هذا الأمان.

ومن هنا، تتابع -فإن حالة عدم الاستقرار الاقتصادي في البلاد ووصول نسبة الفوائد البنكية إلى مستوى عال وغير مسبوق، فضلًا عن ارتفاع أسعار العقارات والسيارات- تجبر الناس على البحث عن طرق أكثر موثوقية للحفاظ على رؤوس أموالهم وتدفعهم إلى شراء الذهب كحل لهذه المعضلة.

إيجابيات وسلبيات

ومع ذلك، تشير إلى أن الودائع وحسابات التوفير تبقى أدوات الادخار الأكثر شعبية لدى 94% من الروس ممن شملهم استطلاع للرأي بهذا الخصوص، وإن الاستثمارات في سبائك المعادن الثمينة ستحظى مع مرور الوقت بشعبية أيضًا.

بموازاة ذلك، ترى غاغارينا أنه إلى جانب وجود ديناميكيات إيجابية في نمو أسعار المعادن الثمينة، فإن ثمة مخاطر في ذات الوقت على الاستثمار في الذهب، لأن السعر قد يرتفع أو ينخفض في السوق العالمية، كما أن الروبل قد لا يضعف مقابل الدولار، بل قد يتعزز أيضًا، كما بدأ يظهر في الأيام القليلة الماضية، إذ استعاد نحو 10% من قيمته أمام الدولار.