الأصول الدفاعية ركيزة للاستقرار المالي في عالم متقلب.. فما هي؟

مع تصاعد التقلبات في الأسواق المالية والعقارية العالمية، تزداد أهمية الأصول الدفاعية بوصفها جزءا أساسيا من إستراتيجيات إدارة الثروات.

توفر هذه الأصول الحماية من المخاطر المحتملة وتتيح للمستثمرين الاستفادة من الفرص الاستثمارية في أوقات الأزمات، وفقا لتقرير نشرته مجلة فوربس.

ما الأصول الدفاعية؟

تُعرّف الأصول الدفاعية بأنها أدوات استثمارية تمتاز بالاستقرار والقدرة على تحمل التقلبات السوقية من دون التعرض لخسائر كبيرة. وتساهم هذه الأصول في توفير الأمان المالي وتخفيف الأخطار بتوفيرها عنصر السيولة أو الحماية من التضخم.

وتنقسم إلى نوعين رئيسيين:

صندوق الأمان: يمثل صندوق الأمان احتياطيا ماليا يغطي مصاريف تتراوح بين 6 إلى 12 شهرا. ويعد هذا الصندوق شبكة أمان تُمكن الأفراد من مواجهة الأزمات غير المتوقعة، مثل فقدان الوظيفة أو الطوارئ الصحية.

يمثل صندوق الأمان احتياطيا ماليا يغطي مصاريف تتراوح بين 6 إلى 12 شهرا. ويعد هذا الصندوق شبكة أمان تُمكن الأفراد من مواجهة الأزمات غير المتوقعة، مثل فقدان الوظيفة أو الطوارئ الصحية. صندوق الفرص: ويتيح هذا الصندوق للمستثمرين اغتنام الفرص التي تظهر في أثناء فترات الركود أو الأزمات الاقتصادية، مثل شراء الأصول بأسعار منخفضة.

وأظهرت دراسة -أجرتها مؤسسة فرانكلين تمبلتون- أن الأسواق المالية تشهد سنوات سلبية كل 3 سنوات في المتوسط، مما يعزز أهمية الاحتفاظ بالسيولة للاستثمار في مثل هذه الفترات.

ورغم فوائد هذه الأصول الدفاعية، فإنها تنطوي على أخطار، مثل انخفاض القوة الشرائية نتيجة التضخم. وإذا لم تحقق هذه الأصول عائدات تتجاوز معدل التضخم على مدى 5 إلى 10 سنوات، فقد يؤدي ذلك إلى تآكل القيمة الحقيقية للمدخرات.

التأمين على الحياة

ويُعد التأمين على الحياة ذو القيمة النقدية أحد أكثر الأدوات الدفاعية شيوعا في الولايات المتحدة؛ يجمع هذا النوع من التأمين بين الحماية عند الوفاة وتكوين قيمة نقدية تُستخدم بمرونة عند الحاجة. ويمتاز بعدة خصائص:

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نمو مضمون : يحقق التأمين عوائد مضمونة تتجاوز التضخم، مما يساعد على الحفاظ على القوة الشرائية لرأس المال.

: يحقق التأمين عوائد مضمونة تتجاوز التضخم، مما يساعد على الحفاظ على القوة الشرائية لرأس المال. الوصول المرن إلى رأس المال : يمكن للمستثمرين سحب القيمة النقدية المتراكمة من دون غرامات أو تكاليف إضافية.

: يمكن للمستثمرين سحب القيمة النقدية المتراكمة من دون غرامات أو تكاليف إضافية. الرافعة المالية : يمكن استخدام القيمة النقدية ضمانا للحصول على خطوط ائتمان لتمويل استثمارات جديدة أو تغطية النفقات.

: يمكن استخدام القيمة النقدية ضمانا للحصول على خطوط ائتمان لتمويل استثمارات جديدة أو تغطية النفقات. الحماية الضريبية: تنمو القيمة النقدية داخل الوثيقة من دون فرض ضرائب، كما أن المنافع التي تُمنح للورثة غالبا ما تكون معفاة من الضرائب العقارية، مما يجعلها أداة فعالة في التخطيط للإرث.

دور الأصول الدفاعية في التخطيط

السيولة هي عنصر أساسي في إستراتيجية الثروات الطويلة الأجل. فهي تتيح للمستثمرين المرونة للتعامل مع الظروف الطارئة واغتنام الفرص من دون الحاجة إلى تصفية الأصول بأسعار منخفضة. وأشار التقرير إلى أهمية التنويع في الأصول الدفاعية لضمان تحقيق توازن بين العائد والأخطار.

أهمية الأصول الدفاعية في التقاعد والإرث

وتساهم الأصول الدفاعية في حماية مستوى معيشة الفرد خلال فترات التقاعد. على سبيل المثال، يمكن استخدام القيمة النقدية المتراكمة في وثائق التأمين لتغطية النفقات من دون الحاجة إلى بيع الأصول الخطرة في الأسواق المتقلبة.

بالإضافة إلى ذلك، توفر الأصول الدفاعية مثل التأمين على الحياة، مزايا ضريبية عند نقل الثروة إلى الأجيال القادمة، مما يعزز من فعاليتها كأداة للإرث.

نصائح لتطبيق الأصول الدفاعية

أوصى التقرير بضرورة تضمين الأصول الدفاعية في أي محفظة استثمارية بغض النظر عن مستوى الأخطار الذي يرغب المستثمر في تحمله. وأكد أهمية التماس المشورة من مستشار مالي لتحديد التوازن المثالي بين الأصول الدفاعية والأصول العالية المخاطر لتحقيق الأهداف المالية الطويلة الأجل.

ختاما، تمثل الأصول الدفاعية جزءا أساسيا من أي إستراتيجية مالية متوازنة، فهي توفر الحماية من تقلبات الأسواق، وتساعد على استغلال الفرص، وتؤمن الاستقرار المالي على المدى الطويل. وسواء كنت في مرحلة بناء الثروة أو في مرحلة التقاعد، فإن هذه الأصول لها دور حيوي في تحقيق أهدافك المالية وحماية مستقبلك المالي.