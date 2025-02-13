رينو: شروط صفقة هوندا ونيسان غير مقبولة

قالت شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات، أكبر مساهم في شركة نيسان موتور اليابانية، إن إنهاء محادثات الشراكة مع شركة هوندا موتور كان القرار الصحيح.

وأضافت الشركة الفرنسية -المالكة 36% من نيسان- أن شروط الصفقة "بما في ذلك حقيقة أنها لم تتضمن أي علاوة، غير مقبولة".

وكان السعي للحصول على علاوة للتخلي عن السيطرة على نيسان أولوية رئيسية لشركة رينو، وفي اجتماع عقد في اليابان الشهر الماضي، أعرب ممثلو الشركة عن قلقهم بشأن كيفية هيكلة الصفقة المحتملة بين نيسان وهوندا، حسبما نقلت وكالة بلومبيرغ حينئذ.

وفي حين وصف المسؤولون التنفيذيون في هوندا ونيسان الصفقة التي ألغيت لاحقا بأنها اندماج، فإن الصفقة كانت ستعادل فعليا استحواذا على نيسان، إذ كانت هوندا ستتولى زمام المبادرة في تشكيل الكيان الجديد وترشيح غالبية مديريها.

ورحبت رينو بنية نيسان التركيز على تحولها الآن، وتعتزم مواصلة دعم شريكها الياباني في مشاريع التحالف المشترك.

المحادثات

وبدأت شركة هوندا اليابانية العملاقة ونيسان -منافستها المتعثّرة ماليا- محادثات في ديسمبر/كانون الأول الماضي بهدف الاندماج الذي من شأنه أن يؤدي إلى إنشاء ثالث أكبر شركة مصنّعة في العالم بحلول عام 2026.

إعلان

ونصّ المقترح على دمج المجموعتين في شركة قابضة واحدة، مع إدراجٍ واحد في سوق الأوراق المالية. وكان يتوقع إعلان التفاصيل في فبراير/شباط الجاري.

وأشارت تقارير إعلامية يابانية لاحقا إلى أن هوندا تدرس الاستحواذ على أسهم نيسان لتحويلها إلى شركة فرعية بسيطة.