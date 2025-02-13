ترامب يفرض رسوما جمركية على دول من باب المعاملة بالمثل

قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على دول من باب المعاملة بالمثل، حسبما أوردت وكالة رويترز للأنباء ونقلت عن ترامب قوله "سنعامل ضريبة القيمة المضافة التي تفرضها بعض الدول على أنها رسوم جمركية".

واعتبر ترامب أن تصدير البضائع للولايات المتحدة عبر طرف ثالث لن يكون مقبولا، مضيفا أن بلاده تريد بيئة تجارية عادلة للجميع. واعتبر أن "الرسوم الجمركية التي فرضناها عادلة"

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي خفض رسومه الجمركية بنسبة 2.5% "وهذا نصر كبير".

وأكد أنه سيتم قريبا فرض رسوم جمركية على السيارات.

وقال مسؤول أميركي رفيع إنه "جرى معاملة الولايات المتحدة بشكل غير عادل في المجال التجاري من قبل حلفائها وخصومها، مضيفا "سنفرض رسوما جمركية على كل دولة على حدة حسب الرسوم والقيود التي تفرضها على السلع الأميركية".

وأضاف أن "عددا من حلفائنا يستغلون الولايات المتحدة، ولهذا سنقوم بمعاملتهم بالمثل".

خطة تفعيل الرسوم الجمركية

وفي وقت سابق اليوم، قال ترامب إنه سيعلن عن خطة لتفعيل الرسوم الجمركية المتبادلة اليوم الخميس، على الرغم من أن الرسوم لن تدخل حيز التنفيذ على الفور، وهو أحدث مثال على سياسة ترامب ضد الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

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ووفقا لأشخاص مطلعين، فإن الرسوم الجمركية الأخيرة لن تدخل حيز التنفيذ قبل أسابيع، إن لم يكن أشهر.

ومن المتوقع أن يوجه الرئيس الممثل التجاري الأميركي لتولي عملية التعريفات الجمركية المتبادلة، حسبما ذكرت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لمناقشة المعلومات قبل نشرها للعامة.

ويأتي هذا الإعلان قبيل اجتماع ترامب مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، زعيم الدولة التي من المتوقع أن تتعرض لضربة شديدة من الرسوم الجمركية المتبادلة.

ولم يكشف البيت الأبيض عن كيفية عمل التعريفات المتبادلة، بما في ذلك ما سيتم استخدامه لحساب معدل التعريفة وما إذا كان سيتم النظر في الحواجز التجارية أو الضرائب الأخرى. وليس من الواضح أيضا ما إذا كان البرنامج سيسمح بالاستثناءات.

وأعلن ترامب في وقت سابق عن تعريفات جمركية على الصين وكندا والمكسيك، لكنه أوقف الدولتين الأخيرتين لمدة شهر بعد أن قدمت هذه الدول تعهدات بأمن الحدود.

كما أعلن عن رسوم جمركية بنسبة 25% على الصلب والألومنيوم من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل.