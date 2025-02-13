ترامب يجدد تحذيره لبريكس بفرض رسوم جمركية بنسبة 100%

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب -اليوم الخميس- إن دول مجموعة بريكس قد تواجه رسوما جمركية بنسبة 100% من الولايات المتحدة "إذا أرادت العبث بالدولار".

وقال ردا على سؤال بشأن قيام دول مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين) بإنشاء عملتها الخاصة "إذا حدث أي تداول، فستكون الرسوم الجمركية بنسبة 100% على الأقل".

ونهاية الشهر الماضي، حذر ترامب دول بريكس من استبدال الدولار كعملة احتياطية، وهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100%، وهو التهديد نفسه الذي أطلقه بعد أسابيع من فوزه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وكان ترامب قال سابقا -موجها حديثه لدول بريكس- "على هذه الدول في حال سعيها لاستبدال الدولار أن تقول وداعا للتعامل مع الاقتصاد الأميركي الرائع، ويمكنهم الذهاب للعثور على جهات أخرى للتعامل معها"، وأكد أنه ليست هناك فرصة، لأن تحل البريكس محل الدولار الأميركي في التجارة الدولية، أو في أي مكان آخر، وأي دولة تحاول أن تفعل ذلك تنتظرها رسوم جمركية عالية أو "تودع التعامل مع أميركا".

مكانة الدولار

وقد تعززت هيمنة الدولار مستفيدا من قوة الاقتصاد الأميركي والسياسة النقدية الأكثر صرامة والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة.

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وأظهرت دراسة أجراها مركز جيو إيكونوميكس، التابع للمجلس الأطلسي في العام الماضي، أن الدولار لا يزال العملة الاحتياطية الأساسية في العالم، مشيرة إلى أن اليورو ودول بريكس لم تتمكن من الحد من الاعتماد العالمي على العملة الأميركية.

ويأتي تهديد ترامب الجديد لمجموعة بريكس في وقت فرض فيه رسوما على عديد من الدول أو يعتزم فرضها.