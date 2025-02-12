اقتصاد|عربي

احتفالات عمالية باستعادة الجيش السوداني مدينة جياد الصناعية

احتفالات لعمال في شركة جياد في ولاية الجزيرة السودانية بتقدم الجيش على حساب الدعم السريع
جانب من احتفالات عمال شركة جياد في ولاية الجزيرة بتقدم الجيش على حساب الدعم السريع (مواقع التواصل)
12/2/2025

احتفل العاملون في شركة جياد الصناعية في ولاية البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، باستعادة الجيش السوداني مدينة جياد الصناعية من قوات الدعم السريع أمس.

وتضم المدينة -الواقعة شمالي ولاية الجزيرة- المقر الأصلي لشركة جياد والتي سقطت في يد قوات الدعم السريع في وقت سابق.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الشركة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) احتفال الموظفين باستعادة المدينة الصناعية.

وتُعد مدينة جياد الصناعية من أبرز المراكز الاقتصادية في السودان، حيث تخصصت في صناعة السيارات والمعدات الثقيلة، وهي جزء من منظومة الصناعات الدفاعية التابعة للقوات المسلحة.

وكان الناطق باسم الجيش السوداني، نبيل عبد الله، أعلن أمس استعادة الجيش وقواته المساندة لمدينة جياد الصناعية من يد قوات الدعم السريع.

المصدر : الجزيرة

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