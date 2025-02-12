احتفالات عمالية باستعادة الجيش السوداني مدينة جياد الصناعية

احتفل العاملون في شركة جياد الصناعية في ولاية البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، باستعادة الجيش السوداني مدينة جياد الصناعية من قوات الدعم السريع أمس.

وتضم المدينة -الواقعة شمالي ولاية الجزيرة- المقر الأصلي لشركة جياد والتي سقطت في يد قوات الدعم السريع في وقت سابق.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الشركة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) احتفال الموظفين باستعادة المدينة الصناعية.

وتُعد مدينة جياد الصناعية من أبرز المراكز الاقتصادية في السودان، حيث تخصصت في صناعة السيارات والمعدات الثقيلة، وهي جزء من منظومة الصناعات الدفاعية التابعة للقوات المسلحة.

وكان الناطق باسم الجيش السوداني، نبيل عبد الله، أعلن أمس استعادة الجيش وقواته المساندة لمدينة جياد الصناعية من يد قوات الدعم السريع.