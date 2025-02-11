نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش تأكيده -اليوم الثلاثاء- أن تركيا رفعت القيود المفروضة على الواردات السورية إلى الأسواق التركية.

وقال علوش "أثمرت جلسات ومباحثات الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية ووزارة التجارة التركية عن قرار رفع القيود المفروضة على تصدير البضائع والمنتجات السورية إلى داخل الأسواق التركية، إلى جانب فتح أراضيها لإعادة تفعيل حركة تصدير البضائع ترانزيت إلى الدول الأجنبية".

وعبر المسؤول السوري عن شكره لوزير التجارة التركي على قرار رفع القيود، وقال إن ذلك "يعكس عمق العلاقات التجارية بين البلدين".

واعتبر أن هذا القرار سيسهم "في تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري المشترك على أمل استمرار العمل المثمر بين المؤسسات لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار".

وكان وزير التجارة التركي عمر بولاط أعلن الثلاثاء الماضي أن بلاده ستبدأ محادثات مع المسؤولين السوريين لإعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

وقال وقتها "أولويتنا، إذا سمحت الظروف في سوريا، هي إعادة تفعيل ومناقشة اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وسوريا الموقعة عام 2007 والتي توقفت بسبب اندلاع الحرب الداخلية عام 2011".

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وفي سياق متصل أعلن مازن علوش -أمس الاثنين- عن عودة ما يزيد على 100 ألف مواطن من تركيا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.

وقال علوش: "خلال شهرين من تحرير سوريا من النظام البائد، استقبلت المنافذ الحدودية مع تركيا 100 ألف و905 مواطنين من أهلنا السوريين العائدين للاستقرار النهائي في وطنهم".