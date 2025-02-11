صندوق النقد: من السابق لأوانه تقييم تأثير رسوم ترامب على العالم

قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما زالت في مراحلها الأولى، ومن السابق لأوانه تقييم تأثيرها على الاقتصاد العالمي.

وقالت خلال القمة العالمية للحكومات في دبي: "إنها حدث متطور… ما لدينا هو قواعد لسياسة تجارية تم الإعلان عنها مسبقًا خلال الحملة الانتخابية، ولكن هناك العديد من الأمور المجهولة".

وأضافت جورجيفا أن الاقتصاد العالمي يُظهر متانة ملحوظة رغم سلسلة الصدمات غير المسبوقة التي يتعرض لها، مشيرة إلى أن التنبؤ بآفاق التضخم في هذه الظروف يظل أمرًا معقدًا.

ووقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء أمس أوامر تنفيذية بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة من كافة الدول بلا استثناء، مما أثار ردود فعل أوروبية مطالبة برد جماعي، وفي حين تبدي كندا ندية مع الولايات المتحدة، لا يخفي الرئيس ترامب رغبته في أن تكون الولاية الـ51 ضمن أميركا.

ولم تنشر الحكومة الأميركية على الفور الوثائق الرسمية التي وقعها ترامب، إلا أن عدة وسائل إعلام أميركية نقلت عن مصادر حكومية أن الرسوم الجمركية ستدخل حيز التنفيذ في 4 مارس/آذار المقبل.

وأشار ترامب إلى أنه سيفرض خططا لرسوم جمركية على دول أخرى على أساس المعاملة بالمثل، وأنه يدرس أيضا فرض رسوم جمركية على السيارات ورقائق أشباه الموصلات والأدوية.

دعوة لحل الخلافات

والأربعاء الماضي، دعا صندوق النقد كلا من أميركا والصين وكندا والمكسيك إلى حل الخلافات القائمة والحفاظ على التدفقات التجارية.

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وقال في بيان، إن صندوق النقد يتابع عن كثب التصريحات المتعلقة بالتعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على البضائع الصينية والكندية والمكسيكية.

وأضاف: "من مصلحة الجميع إيجاد طرق بنّاءة لحل الخلافات وتمكين التجارة".

ومطلع فبراير/شباط الجاري، وقّع ترامب أمرا تنفيذيا بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على السلع المستوردة من كندا والمكسيك، و10% على الواردات من الصين.

وفي اليوم نفسه، قال ترامب إنه سيفرض رسوما جمركية على الاتحاد الأوروبي في "وقت قريب" دون أن يحدد تاريخا.

لاحقا، أعلن ترامب تعليق الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها بلاده على كندا، لمدة 30 يوما، عقب اتخاذه قرارا مماثلا بشأن المكسيك.