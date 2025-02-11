اقتصاد|أوروبا

تراجع أسعار العقارات التجارية في ألمانيا 5.4% في 2024

البيانات أظهرت بعض إشارات الاستقرار مع ارتفاع طفيف بنسبة 0.5% في الأسعار خلال الربع الرابع من العام الماضي وهو أول ارتفاع فصلي منذ النصف الأول من عام 2022 (الفرنسية)
11/2/2025

شهدت ألمانيا انخفاضًا بنسبة 5.4% في أسعار العقارات التجارية خلال عام 2024، وهو العام الرابع على التوالي من التراجع في هذا القطاع، وفقًا لتقرير صادر عن جمعية البنوك الألمانية (VDP).

ورغم هذا الانخفاض، أظهرت البيانات بعض إشارات الاستقرار مع ارتفاع طفيف بنسبة 0.5% في الأسعار خلال الربع الرابع من العام الماضي، وهو أول ارتفاع فصلي منذ النصف الأول من عام 2022.

الأزمة وتأثيراتها

وعانت السوق العقارية في ألمانيا، بعدما كانت مزدهرة طوال سنوات بفضل انخفاض أسعار الفائدة وزيادة الطلب، من أزمة حادة نتيجة الارتفاع المفاجئ في أسعار الفائدة وتكاليف البناء.

ودفعت هذه العوامل بعض المطورين العقاريين إلى الإفلاس بسبب انحصار التمويل البنكي وتجميد الصفقات، بحسب رويترز.

وتعد ألمانيا الدولة الأكثر تضررًا في أوروبا من هذه الأزمة التي طالت أيضًا أسواقًا عقارية أخرى في كل من الصين والولايات المتحدة.

A German flag blows in the wind in front of a stack of containers at the harbour in Hamburg, Germany, February 24, 2022. REUTERS/Fabian Bimmer
ألمانيا الدولة الأكثر تضررًا في أوروبا من هذه الأزمة التي طالت أيضًا أسواقًا عقارية أخرى في كل من الصين والولايات المتحدة (رويترز)

ظروف غير مستقرة

ورغم أن السوق بدأت تظهر تحسنًا طفيفًا، إذ خفّض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مؤخرًا، إلا أن التوقعات المستقبلية لا تزال غامضة.

وفي هذا السياق، قال ينس تولكميت الرئيس التنفيذي لجمعية البنوك الألمانية "التقييم الموثوق لتطور الأسعار في المستقبل محفوف بدرجة كبيرة من عدم اليقين".

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وتميزت السنوات الأخيرة بازدهار سوق العقارات الأوروبية، وخاصة الألمانية، حيث استفادت من الفوائد المنخفضة التي حفزت الاستثمار والطلب. ومع ذلك، أدى التحول المفاجئ في السياسات النقدية وارتفاع تكاليف البناء إلى خلق تحديات كبيرة، مما دفع القطاع العقاري في ألمانيا إلى مواجهة أسوأ أزمة له منذ عقود.

المصدر : رويترز

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