أنور إبراهيم: ماليزيا وتركيا تمتلكان إمكانات اقتصادية وتجارية كبيرة

أكد رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، أن بلاده وتركيا تمتلكان إمكانات كبيرة في مجالي الاقتصاد والتجارة، وأنه من الممكن توسيع الأسواق المستهلكة لمنتجات البلدين، والتعاون مع دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان).

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته، اليوم الثلاثاء، في منتدى الأعمال التركي الماليزي بالعاصمة كوالالمبور بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضح إبراهيم أن حجم التجارة بين ماليزيا وتركيا ارتفع بنسبة 18.9% خلال عام واحد ليصل إلى 5.1 مليارات دولار، لافتا إلى أنه إذا استمرت الزيادة السنوية بمعدل 20%، فيمكن تحقيق هدف 10 مليارات دولار في غضون خمس سنوات.

وأكد أن الوصول إلى هدف 10 مليارات دولار في التبادل التجاري، يجب أن يتحقق في وقت قريب، بفضل الجهود المستمرة وإصرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هذا الأمر.

وتابع: "هناك إمكانيات هائلة في ماليزيا وتركيا. قوتكم تكمن في مجالات الدفاع والسياحة والتكنولوجيا الغذائية، بينما تكمن قوتنا في التأثير على أسواق منطقة آسيان وآسيا. أعتقد أننا بحاجة إلى التعاون بشكل جيد".

وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين مستمرة منذ سنوات طويلة، لكن الإمكانيات المتاحة لم تُستغل بالكامل بعد، مشددًا على أن الرؤية والأفكار المشتركة لن تكون كافية ما لم يتم دعم التنمية.

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كما أوضح أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في ماليزيا تشكل قاعدة أساسية للتعاون في قطاع النفط، مشيرًا إلى ضرورة دعم هذا التعاون من خلال مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية والغرفة الوطنية للتجارة والصناعة في ماليزيا.

الابتكار والإبداع

ولفت إبراهيم إلى أن منتدى الأعمال التركي الماليزي، يُنظر إليه كمنصة لتعزيز الابتكار والإبداع.

وأشار إلى أن رابطة آسيان تُعد "واحدة من أكثر المناطق سلما في العالم، وواحدة من أسرع الاقتصادات نموا".

وذكر أن التعاون بين قادة دول آسيان يقوم على الثقة والصداقة، وهو أمر لا مثيل له مقارنة بالدول الأخرى.

وأكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، أن تركيا وماليزيا ستعملان على تعزيز تعاونهما في مجال النفط والغاز الطبيعي.

وأوضح بيرقدار في منشور على منصة إكس، الثلاثاء، أن تركيا وماليزيا عازمتان على تطوير تعاونهما بشكل أكبر في مجالات الطاقة والتعدين وخاصة النفط والغاز الطبيعي.

وذكر أن تركيا وماليزيا يربطهما تاريخ مشترك وصداقة قوية وأنهما ستعملان على تعزيز هذه الصداقة من خلال التعاون في العديد من المجالات.

ووقع البلدان، الثلاثاء، 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم بعدة مجالات، بحضور الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء الماليزي إبراهيم.

وشملت الاتفاقيات مجالات الطاقة والتجارة والصناعات الدفاعية وأنظمة الاتصالات والأبحاث العلمية والتكنولوجية وإدارة الكوارث والطوارئ.