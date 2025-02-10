ارتفاع النفط والغاز والدولار مع تهديد ترامب بفرض رسوم إضافية

ارتفعت أسعار النفط اليوم وسط تقييم المستثمرين لأحدث تهديد للرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على جميع واردات الصلب والألمنيوم كما زادت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عامين مع زيادة السحب من المخزونات جراء درجات الحرارة المنخفضة وتهديدات الولايات المتحدة بفرض رسوم على وارداتها.

وضغطت تهديدات ترامب على العملات قبل أن ترتد بعضها إلى ارتفاعات هامشية أمام العملة الخضراء في أحدث التعاملات.

النفط

صعدت العقود الآجلة لخام برنت 93 سنتا أو 1.255% إلى 75.59 دولارا للبرميل في أحدث التعاملات، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 90 سنتا أو 1.27% إلى 71.90 دولارا للبرميل.

وسجلت سوق النفط الأسبوع الماضي تراجعا أسبوعيا للمرة الثالثة على التوالي بسبب المخاوف من حرب تجارية عالمية.

وقال ترامب إنه سيعلن اليوم الاثنين عن رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة في تصعيد كبير آخر في سياسته التجارية.

وقبل أسبوع واحد فقط، أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين، لكنه علق فرض الرسوم على الدول المجاورة في اليوم التالي.

وقال محلل السوق لدى "آي جي إن" توني سيكامور إنه في ضوء التراجع المؤقت لترامب تجاهل المستثمرون -على ما يبدو- التهديد بفرض رسوم جمركية على الصلب والألمنيوم في الوقت الحالي.

إعلان

وأضاف سيكامور "أدركت السوق أن الحديث عن الرسوم الجمركية من المرجح أن يستمر في الأسابيع والأشهر المقبلة"، مضيفا أن ثمة فرصة متساوية لإلغائها أو حتى زيادتها في وقت ما في المستقبل القريب.

وتابع "لذا ربما توصل المستثمرون إلى نتيجة مفادها أنه ليس الأفضل التفاعل مع كل شيء سلبي".

ومن المقرر أن تدخل رسوم جمركية فرضتها الصين انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل على بعض الصادرات الأميركية حيز التنفيذ اليوم الاثنين، إذ لا توجد أي إشارة حتى الآن على إحراز تقدم بين بكين وواشنطن.

ويسعى المتعاملون في سوق النفط والغاز إلى الحصول على إعفاءات من بكين لواردات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة.

وقال ترامب أمس إن الولايات المتحدة تحرز تقدما مع روسيا لإنهاء حرب أوكرانيا لكنه رفض تقديم تفاصيل عن أي اتصالات أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتسببت العقوبات التي فرضت على تجارة النفط الروسية في 10 يناير/كانون الثاني في تعطل إمدادات موسكو إلى الصين والهند، وهما من أكبر عملائها.

وكذلك كثفت واشنطن الضغوط على إيران الأسبوع الماضي، إذ فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على بعض الأفراد والناقلات التي تساعد في شحن ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني سنويا إلى الصين.

الغاز في أوروبا

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا في الوقت الذي تزيد فيه تهديدات الولايات المتحدة بفرض رسوم على وارداتها من خطر اضطراب الإمدادات العالمية.

وارتفع سعر العقود الآجلة القياسية اليوم الاثنين بنسبة 4.54% إلى 58.255 يوروا (60.19 دولارا) لكل ميغاوات/ساعة في أحدث التعاملات، وهو أعلى سعر منذ يناير/كانون الثاني 2023 في أحدث التعاملات، كما واصلت أسعار العقود ارتفاعها للأسبوع الرابع على التوالي.

ومن المتوقع عودة درجات الحرارة في شمال غرب أوروبا إلى التراجع في الأيام المقبلة، مما سيزيد الطلب على التدفئة ومن ثم سيرتفع الطلب على الغاز الطبيعي.

إعلان

في الوقت نفسه، من المحتمل أن يؤدي الطلب على التدفئة إلى زيادة معدلات السحب من المستودعات الأوروبية التي انخفضت مخزوناتها بالفعل إلى أقل مستوياتها منذ أزمة الطاقة الأوروبية في 2022.

وفي إشارة أخرى إلى الاتجاه الصعودي الذي يسيطر على السوق، تشير خيارات الغاز إلى أن المتداولين يسارعون إلى التحوط ضد ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية، مما يشير إلى أنهم يتوقعون مزيدا من الاضطرابات في الإمدادات قبل موسم التخزين في الصيف المقبل.

العملات

وضعت التهديدات الجديدة التي أطلقها ترامب بفرض رسوم جمركية ضغوطا على اليورو وعلى الدولارين الأسترالي والكندي في التعاملات المبكرة اليوم، رغم أن التحركات كانت أقل حدة من التقلبات المرتبطة بالرسوم الجمركية الأسبوع الماضي.

وكان الدولار الكندي بين أكبر الخاسرين من عملات الدول المتقدمة، إذ صعد الدولار الأميركي 0.24% إلى 1.4329 دولار كندي.

وكندا من أكبر موردي الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة.

وانخفض اليورو بنحو 0.5% خلال التعاملات الآسيوية، لكنه وصل في أحدث التعاملات إلى 1.03125 دولار بارتفاع 0.04% إلى 1.0332 دولار، كما ارتد الدولار الأسترالي من خسائره المبكرة ليرتفع في أحدث التداولات 0.16% عند 0.6281 دولار.

ونزل اليورو إلى 1.0125 دولار الاثنين الماضي مسجلا أدنى مستوى في عامين عندما بلغت المخاوف إزاء الرسوم الجمركية ذروتها في ذلك اليوم.

وقال كبير محللي العملات لدى "إم يو إف جي" لي هاردمان "عادت الرسوم الجمركية إلى دائرة الضوء. في الأسبوع الماضي، كانت هناك فترة راحة قصيرة للأسواق، إذ امتنع (ترامب) عن زيادة الرسوم على كندا والمكسيك، لكن يبدو أن ذلك كان قصير الأجل إلى حد ما".

وأضاف هاردمان أن المقترحات الخاصة بالرسوم الجمركية المتبادلة "من الممكن أن تؤدي إلى اضطرابات أكبر في التجارة والاقتصاد العالميين رغم أن ذلك يعتمد بالطبع على التفاصيل الدقيقة لهذا الإعلان".

إعلان

وكان التحرك الأكبر خلال اليوم من نصيب العملة اليابانية التي تقدم عليها الدولار 0.47% مسجلا 152.12 ينا.

وسجل اليوان الصيني أدنى مستوياته في 3 أسابيع مقابل الدولار، متراجعا عن عتبة رئيسية وسط تصاعد التوتر التجاري.

وإلى جانب ترامب، سينصبّ تركيز المستثمرين على بيانات التضخم الأميركية يوم الأربعاء وظهور رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول أمام مجلس النواب غدا الثلاثاء ويوم الأربعاء، مع احتمال أن تكون الرسوم الجمركية في دائرة الضوء.

وقال المحللون إن الرسوم الجمركية قد يكون لها تأثير تضخمي وتضع مزيدا من الضغوط على مجلس الاحتياطي الاتحادي للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة.

وتتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة بمقدار 36 نقطة أساس هذا العام، هبوطا من 42 نقطة أساس بعد تقرير الرواتب المتفائل يوم الجمعة.