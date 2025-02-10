استقرار سعر صرف الليرة السورية اليوم الاثنين أمام الدولار واليورو

استقر سعر صرف الليرة السورية اليوم الاثنين أمام الدولار واليورو بصورة نسبية بعد تراجعات شهدتها أمس، في حين خفض مصرف سوريا المركزي أسعار العملة المحلية في التعاملات الرسمية.

سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار اليوم الاثنين في السوق الموازية

استقر سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار في دمشق وحلب عند 9800 ليرة عند الشراء، و10 آلاف و100 ليرة عند البيع، وهو المستوى المسجّل أمس.

ارتفع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار في إدلب إلى 9500 ليرة من 9800 مسجلة مساء أمس عند الشراء، في حين زاد سعر صرفها إلى 9700 ليرة عند البيع من مستوى 10 آلاف مساء أمس.

في الحسكة زاد سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار إلى 9650 ليرة من 9800 مسجّلة مساء أمس عند الشراء، كما ارتفع عند البيع إلى 9850 من 10 آلاف ليرة.

سعر صرف الليرة السورية لدى مصرف سوريا المركزي مقابل الدولار واليورو

خفض مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار إلى 13 ألفا و200 ليرة عند الشراء من مستوى 13 ألفا كان مثبّتًا خلال الأسابيع الماضية، كما خفض سعر البيع إلى 13 ألفا و332 ليرة من 13 ألفا و130 ليرة مسجلة خلال الأسابيع القليلة الماضية حتى أمس الأحد.

مقابل اليورو خفض مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة إلى 13 ألفا و621 ليرة من 13 ألفا و425 ليرة مسجلة أمس عند الشراء، كما خفض سعر البيع إلى 13 ألفا و757 ليرة من مستوى 13 ألفا و559 ليرة مسجّل خلال الأسابيع القليلة الماضية.

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عوامل مؤثرة في سعر صرف الليرة السورية

يقول خبراء اقتصاديون للجزيرة نت إن سعر صرف الليرة السورية يتأثر بالعديد من العوامل في هذه المرحلة من بينها: