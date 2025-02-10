إنتاج مالي من الذهب يتراجع 23% في 2024

قالت وزارة المعادن في مالي إن إنتاج الذهب الصناعي شهد انخفاضا بنسبة 23% خلال عام 2024 حيث توقف عند عتبة 51 طنا مقارنة ب 66.5 في عام 2023.

ويعتبر هذا التراجع هو الأكبر منذ أكثر من 3 سنوات، حيث لم يسجل فيها مستوى أقل من حاجز الـ 60 طنا.

وتقول بعض التقارير الاقتصادية إن تدني الإنتاج سببه التوتر القائم بين الحكومة وشركات التعدين الأجنبية وخاصة "باريك غولد" وشركة "ريزلوت ماينينغ" ومجموعة " بي تي غولد غروب".

وقد تأزمت العلاقة بين هذه الشركات والحكومة في باماكو بسبب القانون الذي تم إقراره سنة 2023 حيث ينص على زيادة الضرائب ومنح الدولة حصصا تصل إلى 30% من مشاريع التعدين الجديدة.

أزمة مع المستثمرين

ومنذ وصول المجلس العسكري للحكم في مالي توترت العلاقة مع الشركات العاملة في مجال التعدين الصناعي، وخاصة مع الشركة الكندية باريك غولد التي احتجزت السلطات 4 من موظفيها في نوفمبر/تشرين الثاني 2024

واتهمتها بالتحايل والتهرب الضريبي، وهو الأمر الذي نفته الشركة واعتبرته مجرد استهداف.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي تأزمت علاقة الحكومة من جديد مع "باريك غولد " التي تتصدر قائمة المنتجين للذهب في مالي بنسبة 19.4% إذ صادرت وزارة المناجم احتياطات للشركة تصل إلى 3 أطنان وتقدر قيمتها ب 245 مليون دولار.

وأكدت الشركة في بيان لها أن الحكومة صادرت مخزونها من الذهب ونقلته في طائرات الهليكوبتر إلى مواقع غير معروفة.

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وتملك شركة باريك غولد 80% من منجم لولو-غونكتو في حين تملك الدولة بقية الحصة.

وسبق للحكومة المالية أن قامت في بداية عام 2024 بتأميم منجم ياتيلا في منطقة كايس الغربية والذي كانت تديره شركتان من جنوب أفريقيا وكندا.

وتصنف مالي واحدة من الدول الأفريقية الغنية بالذهب وتعتمد بشكل كبير في موازنتها العامة على عائداته.