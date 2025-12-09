ارتفاع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار

ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء في السوق الموازية بالمحافظات السورية، في حين واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر الصرف بالتعاملات الرسمية.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار

ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق وحلب وإدلب في تعاملات اليوم إلى 12 ألفا عند الشراء من 12 ألفا و25 ليرة مساء أمس الإثنين، كما زاد عند البيع إلى 12 ألفا و50 ليرة من 12 ألفا و75 ليرة.

في الحسكة، زاد سعر صرف الليرة عند الشراء اليوم إلى 12 ألفا و250 ليرة من 12 ألفا و275 ليرة مسجلة مساء أمس، كما زاد إلى 12 ألفا و300 من 12 ألفا و325 ليرة عند البيع.

سعر صرف الليرة السورية في التعاملات الرسمية

ثبّت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية في التعاملات الرسمية عند 11 ألف ليرة للشراء و11 و110 ليرات للبيع.

نمو أعلى من المتوقع

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن اقتصاد بلاده ينمو بوتيرة تفوق بكثير تقديرات البنك الدولي البالغة 1% للعام 2025، وذلك بفضل عودة نحو 1.5 مليون لاجئ خلال الفترة الأخيرة، جاء ذلك وفق تصريحات أدلى بها عبر رابط فيديو إلى مؤتمر "رويترز نكست" في نيويورك الأسبوع الماضي.

وقال الحصرية إن الحكومة تسعى إلى إعادة بناء الثقة بعملتها ونظامها المالي، من خلال طرح عملة جديدة من 8 فئات مع حذف صفرين من الليرة السورية التي سجلت نحو 11 ألفا و57 ليرة مقابل الدولار مؤخرا على منصة "وورك سبيس" التابعة لمجموعة بورصات لندن، وأوضح "ستكون العملة الجديدة إشارة ورمزا لهذا التحرر المالي".

وكان البنك الدولي قدّر في يوليو/تموز الماضي نمو الاقتصاد السوري بنسبة 1% في 2025 بعد انكماش 1.5% في 2024 بسبب تحديات أمنية وسيولة وتعليق مساعدات.

لكن الحصرية رأى أن المؤشر لا يعكس الواقع "احسبوا فقط الحد الأدنى الذي يمكن أن تضيفه عودة اللاجئين إلى الناتج المحلي الإجمالي".

ورغم غياب بيانات اقتصادية موثوقة بعد الحرب فإنه قال إن مؤشرات التضخم وسعر الصرف تعكس بداية تعاف اقتصادي.