اقتصاد|أفريقيا

أميركا تدعم قطاع الصحة في رواندا بـ 228 مليون دولار

TO GO WITH by Helen Vesperini Leoncia Uwimbabazi and Lea Mukeshimana soothe their babies after vaccination at the Nyamata Health Center in the Bugasera District of Rwanda on September 3, 2010. With big strides made against both malaria and pneumococcal disease, Rwanda is on track to meet UN Millennium Development Goal no 4, the reduction of child mortality, officials say. "Rwanda is one of the few countries in Africa that stands a chance of reaching the MDG targets if the current rhythm is maintained," said Lamine Cisse Sarr, World Health Organisation representative to Rwanda. AFP PHOTO/HO/SHANON JENSEN (Photo by - / AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)
مركز تطعيم ضد الملاريا في رواندا (غيتي)
Published On 8/12/2025
|
آخر تحديث: 11:59 (توقيت مكة)

حفظ

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة ورواندا وقعتا اتفاقا لمدة 5 سنوات لتوفير 228 مليون دولار لقطاع الصحة في البلد الأفريقي، وهو الاتفاق الثاني من نوعه في إطار النهج الجديد الذي تتبعه إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن المساعدات الخارجية. وهذا المبلغ ستقدمه حكومتا البلدين.

وأصبحت كينيا في الأسبوع الماضي أول بلد يبرم اتفاقا مع واشنطن في إطار "إستراتيجية أميركا أولا للصحة العالمية"، والتي كشفت عنها الإدارة الأميركية في سبتمبر/أيلول الماضي وتسعى لتحسين اعتماد الدول المستهدفة على الذات في إدارة قطاعات الصحة المحلية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في وقت متأخر الجمعة الماضي إن اتفاق رواندا يضع "رؤية شاملة لإنقاذ الأرواح وتعزيز المنظومة الصحية في رواندا"، في حين أنه يساعد على جعل الولايات المتحدة "أكثر أمانا".

TO GO WITH by Helen VesperiniYves Twemerimana, 3, wears an oxygen mask in a bed at the Kigali Central University Hospital in Kigali, as he is tended to for a severe case of pneumonia on September 1, 2010. With big strides made against both malaria and pneumococcal disease, Rwanda is on track to meet UN Millennium Development Goal no 4, the reduction of child mortality, officials say. "Rwanda is one of the few countries in Africa that stands a chance of reaching the MDG targets if the current rhythm is maintained," said Lamine Cisse Sarr, World Health Organisation representative to Rwanda. AFP PHOTO/HO/SHANON JENSEN (Photo by AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)
طفل يتلقى العلاج في مستشفى بجيغالي (غيتي)

تفاصيل المساعدة

وأضافت أنه بموجب الاتفاق، ستقدم الولايات المتحدة ما يصل إلى 158 مليون دولار لرواندا لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية المسبب لمرض الإيدز ولمكافحة الملاريا وأمراض معدية أخرى، وستعزز الأموال كذلك رصد الأمراض والتعامل مع انتشارها.

وتابعت الوزارة "في المقابل، تعتزم حكومة رواندا زيادة استثماراتها المحلية في مجال الصحة بمقدار 70 مليون دولار، متحملة مسؤولية مالية أكبر مع انخفاض الدعم الأميركي تدريجيا على مر السنين".

وقال وزير خارجية رواندا، أوليفيه دوهونجيريهي بعد أن وقع الاتفاق مع مسؤولين أميركيين في واشنطن "يؤكد الاتفاق طموح رواندا لبناء نظام صحي يعتمد على الذات وقادر على التكيف ومدعوم بالتكنولوجيا".

المصدر: رويترز

إعلان