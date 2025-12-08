الفضة قرب مستوى قياسي بفضل صناديق الاستثمار المتداولة

حافظت الفضة على مستوى قياسي مرتفع في بداية أسبوع يُتوقع فيه على نطاق واسع أن يخفّض الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة، وارتفع الذهب بصورة طفيفة.

وتراجع المعدن الأبيض 0.18%، وقت كتابة هذا التقرير، لينخفض قليلا عن المستوى القياسي البالغ 59.33 دولارًا للأونصة الذي بلغه في الجلسة السابقة.

وكان الأسبوع الماضي هو الأفضل منذ يوليو/تموز الماضي من حيث التدفقات الداخلة إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالفضة، ودفعت إضافة ما يقرب من 590 طنا المستثمرين إلى الاعتقاد بأن هذا الارتفاع لا يزال أمامه المزيد من الارتفاعات.

وخلال معظم الأسبوع الماضي، تذبذب مؤشر القوة النسبية للفضة على مدى 14 يومًا بين 70 و100، وهو مستوى أعلى من المتوقع، ما قد يجعل بعض المتداولين يعتبرون المعدن في حالة شراء مفرط، وكان عند 70.9 يوم الاثنين.

نقلت بلومبيرغ عن المحلل لدى شركة غلوبال إكس مانجمنت، جاستن لين، قوله: "يبدو الارتفاع الحالي هشا، ويُظهر مستثمرو التجزئة سلوكا ساعيا وراء الزخم".

وتضاعفت قيمة الفضة هذا العام، متجاوزةً ارتفاع الذهب بنسبة 60%، واكتسبت زخما مؤخرا بفضل التوقعات بتخفيف الاحتياطي الفدرالي للسياسة النقدية في اجتماعه الأخير لهذا العام، وقد وضع متداولو عقود المبادلة في الحسبان خفضًا شبه مؤكد بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو ما يُمثل دعمًا للمعادن الثمينة التي لا تُدرّ فوائد.

تقلبات متوقعة

وحسب إستراتيجي بلومبيرغ، نور العلي: فإن "الفضة تبدأ الأسبوع مع احتمالية ازدياد التقلبات، إذ يتفاعل السوق مع قرار الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية واستمرار شح المعروض، ومن شأن خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع أن يحافظ على الظروف التي دعمت الأداء المتفوق للمعدن، إلا أن التمركزات المفرطة تُعرّض الأسعار لتقلبات حادة".

وشهدت أسعار الفضة بعض عمليات جني الأرباح في بداية الأسبوع، لكن أسعارها وجدت دعمًا من انخفاض المخزونات في لندن والصين، وفقًا لما ذكره ماناف مودي، المحلل في شركة موتيلال أوسوال للخدمات المالية المحدودة ومقرها مومباي.

وقال: "الطلب الصناعي القوي، واستمرار تدفقات الملاذ الآمن، وأعلى تدفقات أسبوعية لصناديق الاستثمار المتداولة منذ يوليو/تموز، عززت الزخم الصعودي".

وشهدت خيارات عقود الفضة الآجلة في بورصة كومكس الأميركية موجة شراء، ويستعد المستثمرون لتقلبات أوسع، وخاصةً لمزيد من الارتفاعات.

في الوقت نفسه، زاد البنك المركزي الصيني احتياطياته من الذهب للشهر الثالث عشر على التوالي، وفقًا للبيانات الصادرة أمس الأحد، ليصل الإجمالي إلى حوالي 74.12 مليون أونصة.