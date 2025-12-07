الخطوط القطرية تعيّن حمد علي الخاطر رئيسا تنفيذيا

أعلنت الخطوط الجوية القطرية تعيين حمد علي الخاطر رئيسا تنفيذيا للمجموعة، اعتبارا من اليوم الأحد، وذلك خلفا لبدر محمد المير.

ينضم الخاطر إلى الخطوط الجوية القطرية قادما من مطار حمد الدولي، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات، وعمل على ضمان سلامة وموثوقية العمليات في المطار، فضلا عن توفير المسار الإستراتيجي، والتميز التشغيلي، وتوسعة البنية التحتية، وتطوير تجربة المسافرين بشكل مستمر، وفق بيان للشركة.

كان الخاطر شغل في السابق مناصب عليا في قطر للطاقة، مع التركيز على تطوير الأعمال والإستراتيجية المؤسسية والقيادة التشغيلية.

وقال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية، سعد بن شريده الكعبي "تقدم الخطوط الجوية القطرية خالص التقدير للمهندس بدر محمد المير على خدمته. ونرحب بالسيد حمد علي الخاطر، ونتطلع إلى البناء على الأسس القوية والشبكة العالمية الواسعة للخطوط الجوية القطرية، والتي ترتكز على فريق العمل المتميز داخل قطر وخارجها".

وأضاف "من خلال هذا التحول في قيادة الشركة، تؤكد الخطوط الجوية القطرية مجددا التزامها بتقديم تجارب عالمية المستوى وأكثر موثوقية وابتكارا للمسافرين حول العالم".

وجهات القطرية

تسيّر الناقلة الوطنية لدولة قطر رحلاتها حاليا إلى أكثر من 170 وجهة عالمية، عبر مقر عملياتها في الدوحة، مطار حمد الدولي، الذي اختارته شركة سكاي تراكس كأفضل مطار في الشرق الأوسط للمرة 11 على التوالي، وأفضل مطار في العالم للتسوق للعام الثالث على التوالي.

وحصل مطار حمد الدولي على لقب "أفضل مطار في العالم" من قبل سكاي تراكس في أعوام 2021 و2022 و2024.

