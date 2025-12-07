هدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفرض رسوم جمركية على الصين "في الأشهر المقبلة"، إن لم تتخذ بكين إجراءات للحدّ من العجز التجاري المستمر في الازدياد مع الاتحاد الأوروبي.

وقال ماكرون في مقابلة نُشرت، اليوم الأحد، في صحيفة "ليزيكو" الفرنسية اليومية لدى عودته من زيارة رسمية إلى الصين "أبلغتهم بأنهم في حال لم يتحرّكوا فسنضطر نحن الأوروبيين، في الأشهر القليلة المقبلة، إلى اتخاذ إجراءات صارمة (…) على غرار الولايات المتحدة، كفرض رسوم جمركية على المنتجات الصينية".

تفرض واشنطن رسوما جمركية مرتفعة على المنتجات الصينية، وقد خُفّضت هذه الرسوم من 57% إلى 47% بموجب اتفاقية أُعلن عنها في نهاية أكتوبر/تشرين الأول بين البلدين.

أثر سياسة ترامب

أشار ماكرون إلى أن "الصين تُهاجم جوهر النموذج الصناعي والابتكاري الأوروبي، الذي يعتمد تاريخيا على آلات التشغيل والسيارات".

وتُفاقم سياسة الحماية التي تنتهجها إدارة دونالد ترامب الوضع، وقال ماكرون إن هذه السياسة "تُفاقم مشاكلنا بإعادة توجيه التدفقات التجارية الصينية بشكل كبير إلى أسواقنا".

وتابع: "نحن عالقون اليوم بين الطرفين، وهذه مسألة حياة أو موت بالنسبة إلى الصناعة الأوروبية".

وخلال زيارته إلى الصين، أكد ماكرون ضرورة قبول أوروبا بالاستثمارات الصينية، من أجل خفض عجزها التجاري مع الصين.

وقال لصحيفة "ليزيكو": "لا يمكننا الاستيراد باستمرار. على الشركات الصينية أن تأتي إلى أوروبا".

وثمة نحو عشرة مجالات معنية، أهمّها البطاريات، وتكرير الليثيوم، وطاقة الرياح، والطاقة الكهروضوئية، والمركبات الكهربائية، ومضخات الحرارة الهوائية، والإلكترونيات الاستهلاكية، وتقنيات إعادة التدوير، والروبوتات الصناعية، والمكونات المتقدمة.

وشدد ماكرون على أنّ الاستثمارات الصينية في أوروبا "ينبغي ألا تكون استغلالية، أي ألا تهدف إلى فرض الهيمنة وإحداث التبعية".

إعلان

وبحسب بلومبيرغ أعلن الرئيس الفرنسي دعمه لـ"أفضلية أوروبية" في سوق السيارات الكهربائية داخل الاتحاد الأوروبي، في وقت تستعد فيه بروكسل لطرح مقترحات جديدة لصناعة السيارات.

ووفقا لوكالة بلومبيرغ، فإن ماكرون أكد من تشنغدو الصينية يوم الجمعة أن حماية قاعدة الإنتاج الأوروبية باتت ضرورة اقتصادية وإستراتيجية.

وشدد ماكرون -وفق بلومبيرغ- على أن فرنسا تريد "أفضلية أوروبية" لأن على التكتل أن يحمي صناعته المحلية من المنافسة المتصاعدة، وخصوصا من السيارات الكهربائية القادمة من الصين.