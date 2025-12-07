أميركا تحقق مع سلسلة توريد الأغذية بشبهة الإضرار بالمنافسة

أمر الرئيس دونالد ترامب وزارة العدل ولجنة التجارة الفدرالية بالتحقيق في سلسلة توريد الغذاء الأميركية للاشتباه بتثبيت الأسعار وغيرها من السلوكات المناهضة للمنافسة التي تؤدي إلى رفع أسعار سلع، مثل اللحوم والبذور والأسمدة، خاصة الشركات الأجنبية.

وقال ترامب، في أمر تنفيذي نُشر أمس السبت، إنه أمر الوزارة ولجنة التجارة الفدرالية بتشكيل فرقة عمل للتحقيق في أي سلوك مناهض للمنافسة، وما إذا كانت سيطرة كيانات أجنبية على الصناعات الغذائية تُشكل تهديدًا للأمن القومي.

وأمر ترامب، الشهر الماضي، بالتحقيق في صناعة تعبئة اللحوم، مُلقيًا اللوم على الشركات "المملوكة لأغلبية أجنبية" في ارتفاع أسعار لحوم البقر.

وارتفع التضخم، خلال الشهر الماضي، إلى 3% في الولايات المتحدة.

ووفق تقرير سابق لبلومبيرغ تراجعت ثقة المستهلكين في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى أدنى مستوى منذ 2022.

ووفق بيانات لجامعة ميشيغان، تراجع مؤشر ثقة المستهلكين الأولي الشهر الماضي بمقدار 3.3 نقاط ليصل إلى 50.3 نقطة، مقتربا من المستوى الأدنى المسجل في يونيو/حزيران 2022 عند 50 نقطة، وهو أضعف قراءة منذ بدء السجلات عام 1978.