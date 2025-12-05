فيزا تخطط لإطلاق عملياتها في سوريا

قالت شركة فيزا العالمية إنها تخطط لتوسيع نشاطها في سوريا بعد اتفاقها مع مصرف سوريا المركزي على خطط لتطوير منظومة المدفوعات الرقمية في البلاد.

وأوضحت فيزا أمس الخميس أن التركيز الفوري سينصب على العمل مع المؤسسات المالية المرخصة لإصدار بطاقات الدفع وتفعيل المحافظ الرقمية وفقا للمعايير العالمية.

ورحّب حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية بتوقيع اتفاق مع "فيزا" لإطلاق أنظمة دفع رقمية، مع خطط لعودة "ماستركارد" أيضا، مضيفا: "نعمل على إنشاء نظام دفع متكامل يضم شركاء عالميين لأن رؤيتنا هي أن تصبح سوريا مركزا ماليا لبلاد الشام".

وقال الحصرية في تصريح للوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) "إن الرؤية التي تقدّمها فيزا تشكّل مسارا واضحا لتسريع جهود التحديث، وتعزيز الشفافية، وتزويد المواطنين وقطاع الأعمال بالأدوات اللازمة للانطلاق نحو التعافي والنمو"، مؤكدا أن هذه الشراكة تمثل بداية فصل جديد من الأمل والفرص للاقتصاد السوري.

بدورها أوضحت نائبة الرئيس الإقليمي الأول لشمال أفريقيا والمشرق وباكستان في فيزا ليلى سرحان أن وجود منظومة مدفوعات موثوقة وشفافة هو أساس التعافي الاقتصادي، ومحرك أساسي يعزز الثقة المطلوبة لعودة الاستثمارات.

ولفتت سرحان إلى أن هذه الشراكة تمثل اتجاها جديدا يتيح لسوريا تجاوز البنية التقليدية القديمة، والانتقال مباشرة إلى منصات دفع آمنة ومفتوحة تدعم متطلبات التجارة الحديثة.

وفيزا شركة عالمية رائدة في مجال المدفوعات الرقمية وخدمات الدفع الإلكتروني وتعمل في أكثر من 200 دولة وإقليم حول العالم

يشار إلى أن البنوك السورية كانت معزولة إلى حد كبير عن النظام المالي العالمي خلال الحرب في سوريا، بعد أن أدى قمع الرئيس المخلوع بشار الأسد للاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2011 إلى فرض الدول الغربية عقوبات شاملة، بما في ذلك إجراءات ضد البنك المركزي.

وستعمل فيزا على تمكين التجار من قبول المدفوعات عبر منصة قبول فيزا باستخدام حلول منخفضة التكلفة ومفتوحة، بما يسهم في بناء شبكة شاملة وسهلة الوصول، تمكن القطاع الريادي، والمنشآت متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات الكبيرة التي تشكّل ركيزة الاقتصاد المحلي، من المشاركة الكاملة في الاقتصاد الرقمي، والمساهمة في خلق فرص العمل.

وفي إطار تطوير منظومة قوية للمدفوعات، ستستثمر فيزا في برامج بناء القدرات، وتطوير المواهب المحلية، إضافة إلى دعم روّاد الأعمال المحليين لبناء وتوسيع حلول دفع مبتكرة اعتمادا على منصة موثوقة عالميا، وربطهم بشبكة شركاء فيزا الإقليميين والعالميين في قطاع التكنولوجيا المالية.

لقاء صندوق النقد

وكان الحصرية التقى في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على هامش أعمال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، الرئيس التنفيذي لمجموعة فيزا للأسواق العالمية، أوليفر جينكن وبحثا آفاق التعاون وفرص دخول "فيزا" إلى السوق السورية، بما يسهم في دعم تطوير البنية التحتية لقطاع المدفوعات الرقمية، وتسهيل عمليات الدفع الإلكتروني، وتمكين المؤسسات المالية من تقديم خدمات حديثة وآمنة للمواطنين والشركات.

ويذكر أنه في الشهر الماضي زار وفد من صندوق النقد الدولي دمشق معلنا تقديم مساعدة فنية في تنظيم القطاع المالي وإعادة تأهيل أنظمة الدفع والخدمات المصرفية.

وفي سبتنمبر/أيلول الماضي أعلن مصرف سوريا المركزي عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ماستر كارد، للتعاون في تطوير البنية التحتية لنظم المدفوعات الرقمية في سوريا، وتبادل الخبرات وتعزيز الشمول المالي.

وقد أُطيح بالأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، ومنذ ذلك الحين تحركت الحكومة المؤقتة لاستعادة العلاقات الدولية. وتوجت هذه الجهود باجتماع في مايو/أيار الماضي بالرياض بين الرئيس أحمد الشرع والرئيس الأميركي دونالد ترامب، تلاه زيارة الشرع الشهر الماضي إلى البيت الأبيض.

ومنذ ذلك الحين، خففت واشنطن أجزاء مهمة من برنامج عقوباتها على سوريا، وأعلنت الحكومات الأوروبية إنهاء عقوباتها الاقتصادية عليها كذلك.