الصين: اتصال بناء مع واشنطن لتعزيز التعاون التجاري

أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" بأنّ نائب رئيس مجلس الدولة الصيني خه لي فنغ أجرى، اليوم الجمعة، مكالمة عبر الفيديو مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت والممثل التجاري الأميركي جاميسون جرير، لوضع أسس جديدة للتعاون التجاري بين البلدين، حسب تقرير نقلته رويترز.

ووفقًا لـ"شينخوا"، فقد اتفق الجانبان على "تعزيز التنمية المستدامة للعلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية" وعلى "توسيع قائمة التعاون وتقصير قائمة المشكلات"، في إشارة إلى رغبة مشتركة في تخفيف التوترات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأضافت الوكالة الرسمية أنّ تقييم الجانبين كان "إيجابيا" لنتائج المحادثات التجارية السابقة، حيث بحث الطرفان الخطوات المقبلة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقًا، في ظل استمرار المخاوف المتبادلة بشأن الرسوم الجمركية والقيود التقنية.

وذكرت رويترز أنّ الصين والولايات المتحدة كانتا قد اتفقتا في أواخر أكتوبر/تشرين الأول، خلال اجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية، على خفض الرسوم الجمركية وإلغاء بعض القيود المفروضة على الصادرات لمدة عام.

ويرى مراقبون أنّ استمرار مثل هذه الاتصالات يؤشر إلى اتجاه أكثر هدوءًا في العلاقات التجارية، بعد سنوات من المواجهة التجارية واتساع الإجراءات الحمائية بين الجانبين.