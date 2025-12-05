أوروبا تغرّم "إكس" 120 مليون يورو وواشنطن منزعجة

تصاعد السجال الأوروبي الأميركي بعد قرار المفوضية الأوروبية فرض غرامة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" المملوكة لأغنى رجل في العالم إيلون ماسك بقيمة 120 مليون يورو (131 مليون دولار) بموجب قانون الخدمات الرقمية، في أول تطبيق من نوعه لهذا الإطار التشريعي الجديد، وفق ما ذكر مراسل الجزيرة في بروكسل، حيث أكدت المفوضية أن "إكس" انتهكت التزامات الشفافية المفروضة عليها.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن نظام "العلامة الزرقاء" المدفوعة الذي أطلقته "إكس" "يُضلّل المستخدمين" لأن الشركة لا تتحقق بشكل جوهري من هوية أصحاب الحسابات، مضيفة أن هذا الخداع يعرّض المستخدمين للاحتيال، بما يشمل انتحال الشخصية والتلاعب من قبل جهات خبيثة.

خرق للشفافية وتضليل المستخدمين

وبحسب المفوضية الأوروبية، فإن منصة "إكس" حولت علامة التحقق من أداة لتأكيد الهوية إلى "خدمة تجارية مدفوعة"، بما يخالف قواعد الشفافية في الإعلانات الرقمية وإتاحة البيانات للباحثين.

وقالت هنّا فيركونن، نائبة رئيس المفوضية لشؤون السيادة التقنية، "نحمّل منصة إكس مسؤولية تقويض حقوق المستخدمين والتهرب من المساءلة… خداع المستخدمين بالعلامات الزرقاء وإخفاء معلومات الإعلانات ومنع الباحثين لا مكان له في الاتحاد الأوروبي".

وبينت المفوضية، أن الغرامة احتُسبت بناء على طبيعة المخالفات، وخطورتها وعدد المستخدمين الأوروبيين المتأثرين بها، إضافة إلى مدتها.

ضغوط أميركية وغضب في واشنطن

وردّ رئيس هيئة الاتصالات الفدرالية الأميركية بريندان كار، في تصريحات نقلتها بي بي سي، قائلا "أوروبا تفرض ضرائب على الأميركيين لتدعم قارة تُكبّلها قوانينها الخانقة… إنهم يستهدفون شركة أميركية ناجحة فقط لأنها ناجحة".

كما اعتبر جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي أن العقوبة جاءت بسبب عدم خضوع المنصة للرقابة وحذف المحتوى، قائلا "ينبغي على الاتحاد الأوروبي دعم حرية التعبير، لا معاقبة الشركات الأميركية على هراء".

أول قرار عقابي

وأوضح مراسل الجزيرة أن هذه العقوبة تأتي ضمن التحقيق المفتوح منذ نحو عامين بشأن امتثال "إكس" لقواعد مكافحة المحتوى غير القانوني ومنع التلاعب بالمعلومات، وأن الغرامة الحالية جزء من ملف أطول لم يُغلق بعد.

إعلان

وتطالب المفوضية الآن منصة "إكس" بتقديم خطة امتثال فورية، وإلا فستواجه غرامات دورية متصاعدة.

ماسك

وذكرت بي بي سي أن إيلون ماسك أعاد هيكلة نظام التحقق منذ استحواذه على "تويتر" في أواخر 2022، محوّلا "العلامة الزرقاء" إلى ميزة ضمن الاشتراك المدفوع، ما أثار تحذيرات من توسّع عمليات الاحتيال وتعزيز انتشار المعلومات المضللة.

ويرى خبير التواصل الاجتماعي مات نافارا، أن "التحقق هو إشارة ثقة لا معاملة مالية… وإكس قلبت هذه المعادلة بالكامل".