البنوك والمصارف على اختلاف مستوياتها أطراف فاعلة في الاقتصاد العالمي اليوم سواء على مستوى الدول أو الأفراد، فهي لا تقتصر على القيام بدور الوسيط في تدفقات رأس المال، بل تضطلع بموقع محوري في رسم مسارات التنمية، وتقديم المعونة للدول والأفراد على حد سواء.

اليوم العالمي للبنوك

نظرا لأهمية المصارف والبنوك في الحراك الاقتصادي الدولي أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 ديسمبر/كانون الأول 2019 يوما دوليا خاصا للمصارف هو يوم 4 ديسمبر/كانون الأول من كل عام.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 كيف يبني كبار رواد الأعمال ثرواتهم بأقل جهد؟

كيف يبني كبار رواد الأعمال ثرواتهم بأقل جهد؟ list 2 of 2 خطوات عملية لوضع ميزانية بسيطة للأعمال end of list

يهدف هذا اليوم إلى الاعتراف بالدور الهام الذي تلعبه المصارف والبنوك، خاصة المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف والدولية، في تمويل التنمية المستدامة ودعم تحسين مستويات المعيشة في الدول النامية.

وحسب الأمم المتحدة، يستمد يوم البنوك العالمي عام 2025 منطقه من 3 ضرورات مترابطة كالتالي:

تمويل كوكب صالح للعيش.

سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة.

تعزيز تمويل يتسم بالقدرة على الصمود والشمول.

من منا لم يتعامل مع البنوك؟

يكاد لا يوجد شخص لم يتعامل مع البنوك خلال حياته، سواء للحصول على قرض شخصي، أو تمويل منزل أو سيارة، أو لبدء مشروع خاص، أو للحصول على بطاقة ائتمان، أو لأي من التعاملات المالية اليومية التي يجريها مليارات الأشخاص حول العالم.

ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف تتعامل مع البنوك بذكاء؟

تشير المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي ومنظمات حماية المستهلك إلى أن التعامل الذكي مع البنوك لم يعد خيارا، بل ضرورة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتنوع المنتجات البنكية؛ فالعميل الواعي يستطيع حماية أمواله، وتجنب الرسوم الخفية، وتحسين تاريخه الائتماني، والحصول على أفضل شروط تمويلية من خلال التفاوض والمتابعة الدقيقة.

7 طرق للتعامل الذكي مع البنوك

تقدم الجزيرة نت في هذا التقرير أفضل 7 طرق للتعامل الذكي مع البنوك استنادا إلى عدد من المنصات المتخصصة منها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "أو إي سي دي" (OECD) و"واشنطن ترست بانك" وشبكة "سي إن بي سي"، وغيرها، إضافة لخبراتنا في الجزيرة نت.

إعلان

1- افهم منتجات البنوك قبل التوقيع

تُشير برامج التثقيف المالي لصندوق النقد الدولي إلى أن غالبية المشكلات بين العملاء والبنوك تنشأ من سوء فهم المنتجات البنكية. لذلك إذا فكرت في أخذ قرض ما، أو حتى بطاقة ائتمان فتأكد أنك تفهم بنود الاتفاقية التي يطلب البنك توقيعك عليها.

يقول المحرر الأول في منصة "بيزنس نيوز ديلي"، ماكس فريدمان: "في عصر النقر على "أوافق" في معظم بنود اتفاقية الخدمة، تذكر قراءة مستندات قرضك بعناية. مستندات قرضك مليئة بالتفاصيل والمتطلبات اللازمة التي يجب عليك معرفتها"، وفي هذا السياق يجب الحرص على ما يلي:

طلب نسخة مكتوبة من شروط الحساب أو القرض أو البطاقة الائتمانية.

معرفة الفرق بين أسعار الفائدة الثابتة والمتغيرة، والمصاريف الإدارية، وغرامات التأخير وشروط الإعفاءات.

مقارنة المنتج نفسه بين 3 بنوك على الأقل قبل اتخاذ أي قرار نهائي بالتعامل مع البنك الذي تختاره.

2- تجنب الرسوم الخفية والتكاليف المتراكمة

يُحذر البنك الدولي من الرسوم الصغيرة التي تبدو غير مهمة في البداية، لكنها تتراكم مع الوقت لتتحول إلى عبء مالي كبير دون أن ينتبه لها الكثيرون.

وتقول الكاتبة الاقتصادية زوزانا كروغر في مقالة لها بمنصة "فيورين": "كثير من البنوك وشركات الدفع تفرض رسوما إضافية ضمن نظام الرسوم الخاص بها، ما يجعل من الصعب على الأفراد وحتى الشركات معرفة التكلفة الحقيقية لمعاملاتهم. لذلك، فإن فهم هذه الرسوم الخفية يصبح خطوة أساسية لحماية أموالك وتقليل النفقات غير الضرورية".

وللتعامل بذكاء مع هذه الرسوم يجب اتباع ما يلي:

راقب رسوم السحب والتحويل، خاصة التحويلات الدولية.

اسأل دائما عن أي رسوم إضافية أو رسوم صيانة، وتعرف على شروط إلغائها.

ألغِ أي خدمات غير ضرورية تُفعل تلقائيا مثل التأمينات الصغيرة أو الرسائل المدفوعة أو البطاقات التي لا تستخدمها.



3- لا تقترض إلا إذا كان الهدف مُنتجًا

توصي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن يُستخدم الاقتراض في شراء أصل مُنتج (منزل، أو مشروع، أو تعليم) وليس لشراء غرض أو أشياء استهلاكية تتآكل قيمتها بمرور الزمن حيث تحذر المنظمة من القروض الاستهلاكية التي لا تعود بنفع مالي طويل الأمد.

تؤكد المنظمة أن الخسارة التراكمية للثروة الناجمة عن المنتجات والخدمات ذات القيمة الرديئة يمكن أن يكون لها تأثير مادي كبير على ميزانيات الأسر وتسهم في فقدان الثقة في المؤسسات المالية والنظام المالي.

والقاعدة الذهبية هنا تقول "لا تقترض لشراء شيء ينخفض سعره بمرور الوقت".

4- أمّن نفسك ضد الاحتيال

يوفر العصر الرقمي الذي نعيش فيه حلولا مبتكرة تسهل حياتنا اليومية، لكنه في الوقت نفسه يجلب مخاطر كبيرة، أبرزها الاحتيال الإلكتروني.

وحسب مجلة "فوربس"، في عام 2023 بلغت الخسارة نحو 3.1 تريليونات دولار بسبب عمليات احتيال رقمية، وهو ما يعكس حجم الخطر وأهمية حماية نفسك وبياناتك المالية.

لحماية نفسك من الاحتيال المالي، من المهم معرفة الطرق الشائعة التي يستخدمها المحتالون، ويجب اتباع هذه الإجراءات الأساسية:

الحذر من الروابط في الرسائل والبريد الإلكتروني : تجنب الضغط على الروابط المجهولة أو التي تبدو قادمة من جهات رسمية؛ فقد تكون مزيفة.

: تجنب الضغط على الروابط المجهولة أو التي تبدو قادمة من جهات رسمية؛ فقد تكون مزيفة. تعزيز الأمان الرقمي : استخدم كلمات مرور قوية ومختلفة لكل حساب، ولا تشاركها، وتجنب تسجيل الدخول من أجهزة عامة.

: استخدم كلمات مرور قوية ومختلفة لكل حساب، ولا تشاركها، وتجنب تسجيل الدخول من أجهزة عامة. متابعة كشوف الحساب والإشعارات : راجع معاملاتك بشكل منتظم لاكتشاف أي حركة غير مصرح بها بسرعة.

: راجع معاملاتك بشكل منتظم لاكتشاف أي حركة غير مصرح بها بسرعة. استخدام شبكات إنترنت آمنة : لا تقم بأي معاملات مالية عبر شبكات "واي فاي" العامة أو غير الموثوقة.

: لا تقم بأي معاملات مالية عبر شبكات "واي فاي" العامة أو غير الموثوقة. حماية معلوماتك الشخصية : لا تشارك كلمات المرور، أو البيانات الحساسة عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.

: لا تشارك كلمات المرور، أو البيانات الحساسة عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني. تفعيل التحقق بخطوتين أو 3 خطوات: أضف طبقة حماية إضافية عبر الأكواد المؤقتة عبر الرسائل النصية أو تطبيقات المصادقة.

5- أنشئ علاقة طويلة الأمد مع موظف البنك

إعلان

بناء علاقة وطيدة مع بنكك يُسهل عليك تمويل احتياجات أعمالك ومتطلباتك المالية، حيث تستطيع الحصول على خدمات أفضل، وخصومات أكثر، وحلول وموافقات تمويلية أسرع، لكن، كأي علاقة، يتطلب الأمر وقتا واهتماما.

ومن أهم النصائح التي يقدمها "واشنطن ترست بانك" لبناء علاقة قوية مع بنكك:

التواصل المنتظم : التفاعل الإيجابي والمتكرر يجعل الموظف البنكي يعرفك كشخص لا مجرد رقم حساب، ومن الجيد التواصل مع موظف البنك مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر، إنها خطوة بسيطة لكنها تميزك عن الآخرين.

: التفاعل الإيجابي والمتكرر يجعل الموظف البنكي يعرفك كشخص لا مجرد رقم حساب، ومن الجيد التواصل مع موظف البنك مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر، إنها خطوة بسيطة لكنها تميزك عن الآخرين. تجاوز الأحاديث الجانبية : اجعل نقاشاتك مع موظف البنك عملية وذات قيمة، وقدم خطتك وبياناتك المالية منذ البداية، وشاركهم مستجدات عملك بشكل دوري، فالمتابعة المنتظمة هي الطريق الحقيقي لبناء الثقة.

: اجعل نقاشاتك مع موظف البنك عملية وذات قيمة، وقدم خطتك وبياناتك المالية منذ البداية، وشاركهم مستجدات عملك بشكل دوري، فالمتابعة المنتظمة هي الطريق الحقيقي لبناء الثقة. كن صادقا وصريحا : الشفافية والصدق مع البنك تعزز الثقة وتمنحهم القدرة على تقديم دعم فعلي، بينما إخفاء المشكلات يضعف مصداقيتك على المدى الطويل.

: الشفافية والصدق مع البنك تعزز الثقة وتمنحهم القدرة على تقديم دعم فعلي، بينما إخفاء المشكلات يضعف مصداقيتك على المدى الطويل. ابنِ سجلّا ماليا قويا مع الزمن: الثقة تُكتسب تدريجيا عبر تواصل منتظم وأداء مالي ثابت، مما يجعل علاقتك مع البنك أقوى وأكثر فائدة للطرفين.

6- حافظ على معدل ائتماني صحي

الحصول على معدل ائتماني جيد وقوي يمنحك العديد من المزايا ومن أهمها الحصول على قروض أفضل، وأسعار فائدة أقل وغيرها العديد من المزايا.

وتقدم شبكة "سي إن بي سي" عدة نصائح بسيطة للحفاظ على تقييم ائتماني جيد، ومن أهمها:

ادفع فواتيرك في الوقت المحدد : سدد فواتيرك دائما في الوقت المحدد وبالكامل، وحتى لو لم تتمكن إلا من سداد الحد الأدنى من الرصيد، يجب عليك الالتزام بموعد الاستحقاق.

: سدد فواتيرك دائما في الوقت المحدد وبالكامل، وحتى لو لم تتمكن إلا من سداد الحد الأدنى من الرصيد، يجب عليك الالتزام بموعد الاستحقاق. حافظ على أرصدة الائتمان الخاصة بك منخفضة : حافظ على استخدام منخفض لبطاقاتك الائتمانية، فكلما قلّ الرصيد مقارنة بحدود الائتمان ارتفعت درجتك الائتمانية.

: حافظ على استخدام منخفض لبطاقاتك الائتمانية، فكلما قلّ الرصيد مقارنة بحدود الائتمان ارتفعت درجتك الائتمانية. القاعدة الذهبية هي إبقاء معدل الاستخدام تحت 30%، ويفضل 10% إن أمكن، لأن الاستخدام المرتفع يضعف تقييمك الائتماني.

7- لا تعتمد على بنك واحد

إستراتيجية توزيع أموالك عبر حسابات بنكية متعددة هي طريقة موصى بها على نطاق واسع وفعالة للغاية لإدارة مالية سليمة، وهي طريقة تساعدك على تنظيم أموالك، وتتبع أهدافك، وبناء انضباط مالي.

هذا النهج، المعروف باسم "نظام دلو المال" (money bucket system)، يوفر الوضوح ويمنع الإفراط غير المقصود في الإنفاق من المدخرات المخصصة. ولتحقيق إدارة مالية سليمة اتبع ما يلي: