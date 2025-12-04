"كيلو الدجاج بجنيه!".. فيديو يربك المصريين ويشعل المنصات

أثار مقطع فيديو متداول على المنصات المصرية جدلا واسعا بعد ظهور محل لبيع الدواجن في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة وهو يقدم كيلوين من الدجاج مقابل 5 جنيهات فقط، وأحيانا الكيلو الواحد بجنيه واحد.

ورغم تراجع أسعار الدواجن وبيض المائدة خلال العام الحالي بنحو 40% مقارنة بـ2023، فإن بيع الدجاج بهذا السعر أثار الشكوك، إذ تقدر تكلفة إنتاج الكيلو الواحد بـ70 جنيها، في حين يشتريه المواطن عادة بنحو 85 جنيها.

وعقب انتشار الفيديو على نطاق واسع، أعلنت وزارة الزراعة المصرية تشكيل لجنة تفتيش انتقلت إلى موقع المحل للتحقق من الواقعة.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من الدواجن المذبوحة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وكميات أخرى جرى ذبحها دون إشراف بيطري أو إجراءات سلامة.

وحسب الوزارة، فإن عدم وجود إشراف طبي أو بيانات ذبح أو بطاقة صحية يجعل الدواجن "غير آمنة قانونيا" حتى وإن بدت في ظاهرها سليمة. وتم إغلاق المحل وتشميعه حرصا على صحة المستهلكين.

تباين واسع

على المنصات الرقمية، أعرب كثير من المصريين عن دهشتهم من الأسعار المتداولة، في حين رأى آخرون أن ما جرى يستغل حاجة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وهو ما رصده برنامج "شبكات" في حلقة (2025/12/4).

وتساءل حساب يحمل اسم "الهدى نور" عن المكسب الذي يجنيه هذا التاجر نظير بيع كيلو الدجاج بهذا المبلغ الزهيد، فكتب:

لما يبيع الفرخة (الدجاجة) بجنيه واحد هيكسب إيه؟ وهو اشتراها بكم؟ إذا كان الكتكوت بـ30 جنيها، يبقى الفرخة إزاي (كيف) بجنيه واحد. بواسطة الهدى نور

وفي السياق ذاته، اتفق كريم مع الرأي السابق، مبديا دهشته من هذا السعر خاصة أن كيلو العلف يقدر بـ20 جنيها، وغرد قائلا:

غير منطقي أن الكيلو يبقى بجنيه في حين أن كيلو العلف بـ20 جنيها ولو زكاة، كان واجب عليه يعرف الناس بدال الشهرة على حساب الغير. بواسطة كريم

في المقابل، أعرب سامي سلامة عن قناعته بأن هذا المحل يشعر بالفقراء وذوي الدخل المحدود، في محاولة منه لتفسير بيع الدجاج مقابل سعر بسيط للغاية.

أكيد المحل ده حاسس بالناس الغلابة لأنه لو عاوز يكسب كيلو الفراخ أبو جنيه عمره ما يعمل فلوس حتى لو فراخ ميتة بواسطة سامي سلامة

من جانبها، طالبت هالة رفعت بتوعية الناس وجعلها قادرة على معرفة الدجاج السليم من الفاسد فقالت:

قولوا للناس إزاي تعرف الفراخ السليمة من البايظة (الفاسدة).لأن حتى اللي شكلها نظيف، إحنا نعرف إزاي بواسطة هالة

وعادة، تقول الجهات الرقابية إنه يمكن تصنيف الدجاج بأنه غير صالح للاستهلاك إذا لم يستوفِ معايير سلامة الغذاء، سواء بسبب وجود بكتيريا أو مواد كيميائية مخالفة، أو غياب بيانات الذبح والفاتورة والبطاقة الصحية.

ويمكن للمستهلك العادي اكتشاف الدجاج الفاسد من خلال:

تغير اللون أو ظهور بقع غير طبيعية.

انبعاث رائحة كريهة أو غريبة.

سوء التخزين أو التجميد.

ويؤدي استهلاك الدجاج الفاسد إلى القيء والإسهال، وقد يتفاقم الأمر إلى الجفاف واضطرابات الأملاح وربما انتقال العدوى إلى الدم في حالات معينة.