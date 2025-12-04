أزمة تسويق الكاكاو تدفع النقابة للضغط على سلطات كوت ديفوار

اتهم رئيس "النقابة الوطنية الزراعية من أجل التقدم" في كوت ديفوار كونيه موسى الحكومة بوجود "عرقلة مبرمجة" في تسويق المحصول، محذرا من تداعيات خطرة على آلاف المزارعين، ومعلنا عن استعداد النقابة لتنظيم تحرك وطني للضغط على السلطات.

يذكر أن كوت ديفوار تنتج نحو 40% من الكاكاو العالمي، مما يجعل أي اضطراب في تسويقه قضية دولية.

وحسب النقابة، فإن الأزمة بدأت بعد نفاد 900 ألف طن كانت مخصصة للتصدير خلال فترة ارتفاع الأسعار العالمية، حين كان السعر المحلي محددا بـ2800 فرنك أفريقي للكيلوغرام.

ومع تراجع الأسعار الدولية، أصبح المصدّرون مترددين في شراء الكميات الجديدة بالسعر نفسه، مما خلق اختناقا في الموانئ والحقول الزراعية الرئيسية في أبيدجان وسان بيدرو.

وشدد كونيه موسى -في مؤتمر صحفي- على أن الأزمة ليست ظرفية بل تبدو مفتعلة، وتهدف إلى الضغط على المزارعين وإجبارهم على بيع محاصيلهم بأقل من السعر المعلن.

وأكد أن هذا الوضع يهدد الاستقرار الاجتماعي في المناطق الريفية، حيث يعتمد ملايين السكان على الكاكاو مصدر رزق أساسيا.

كما دعا إلى تدخل عاجل من الدولة لإعادة تنظيم السوق وضمان حقوق المنتجين.

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية

يواجه المزارعون صعوبات كبيرة في تصريف محاصيلهم، مما يفاقم أزماتهم المعيشية.

وتشهد الموانئ تكدسا للبضائع، الأمر الذي يعرقل حركة التجارة ويؤثر على الإيرادات الوطنية.

وعلى المستوى الدولي، فإن أي اضطراب في الإمدادات من كوت ديفوار ينعكس مباشرة على أسعار الشوكولاتة والمنتجات الغذائية في الأسواق العالمية.

ولوّحت النقابة بتنظيم تحرك وطني قد يأخذ شكل احتجاجات أو إضرابات، وهو ما يضع الحكومة أمام اختبار حساس.

وتأتي هذه الأزمة في سياق أوسع من توترات بين الدولة والمنتجين حول آليات تسعير الكاكاو، وهي قضية تتكرر تقريبا مع كل موسم حصاد.