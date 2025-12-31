الذهب يتجه إلى تحقيق أفضل أداء سنوي منذ 46 عاما والفضة تقفز 150%

تراجع الذهب تراجعا طفيفا جدا اليوم الأربعاء، لكنه ظل في طريقه إلى تحقيق أقوى مكاسبه السنوية في نحو 5 عقود، في حين تراجعت المعادن النفيسة الأخرى بحدة مع جني المستثمرين الأرباح بعد ارتفاع قياسي.

ونزل الذهب 0.17% إلى 4331.37 دولارا للأوقية، في وقت كتابة هذا التقرير، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 4550 دولارا الجمعة الماضية.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 صادرات الغاز المسال عالميا تقترب من أكبر قفزة في 3 سنوات

صادرات الغاز المسال عالميا تقترب من أكبر قفزة في 3 سنوات list 2 of 2 الذهب والفضة يعاودان الصعود وسط تداولات ضعيفة end of list

ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط 0.96% إلى 4345.10 دولارا للأوقية.

وارتفع المعدن النفيس 66% في عام 2025، مسجلا أكبر مكاسب سنوية منذ عام 1979 عندما ارتفعت الأسعار بسبب عوامل جيوسياسية، مثل الثورة الإيرانية.

كان صعود الذهب في 2025 مدفوعا بتخفيضات أسعار الفائدة والرهانات على المزيد من التيسير النقدي من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، والصراعات الجيوسياسية، والطلب القوي من البنوك المركزية وارتفاع حيازات الصناديق المتداولة في البورصة.

مع ذلك، قال محللون إن تراجع المعادن النفيسة في الآونة الأخيرة مرتبط بعوامل فنية إلى جانب ضعف التداول.

مستويات جديدة

نقلت رويترز عن رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف، إيليا سبيفاك: "يبدو أن لدينا ضعفا شديدا في التداول بالأسواق مع العطلات".

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأميركية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر ديسمبر/كانون الأول أن صانعي السياسة وافقوا على خفض أسعار الفائدة، لكن بعد نقاش مستفيض، ومع ذلك يتوقع المتعاملون خفضين آخرين في العام المقبل.

وعادة ما يدعم انخفاض أسعار الفائدة الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب.

وقال سبيفاك: "ربما سنتمكن قرب نهاية الربع الأول (من 2026) من أن نرى (الذهب) يختبر مستوى 5000 دولار. بالتأكيد، يبدو أن العوامل من النوع الذي يحفز الذهب، خاصة على مدار العام الماضي، أصبحت مستدامة تلقائيا".

مكاسب كبيرة للفضة

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 5.16% إلى 72.26 دولارا للأوقية اليوم الأربعاء بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 83.62 دولارا يوم الاثنين الماضي.

إعلان

وارتفعت الفضة بأكثر من 150% منذ بداية العام، متجاوزة الذهب بكثير، وتتجه لتسجيل أفضل أداء سنوي على الإطلاق.

ويقول محلل الأسواق مصطفى فهمي، إن السبب الرئيسي لقفزات الفضة الأخيرة هو إعلان الصين وضع قيود واشتراطات جديدة على الشركات الصينية من بداية العام في تصدير الفضة من الصين إلى الخارج، مما يعني أن أي شركة صينية ترغب في تصدير المعدن يجب عليها أخذ موافقات حكومية أولا.

ويضيف -في تصريح للجزيرة نت- أن هذا الإجراء "جعل أسعار الفضة ترتفع ارتفاعا جنونيا"، موضحا أن الصين تشكل أحد أهم اللاعبين في إنتاج وتصدير الفضة عالميا.

وتوقع فهمي أن ينعكس الإجراء الصيني على أسعار المعادن والسلع والمنتجات التي تدخل فيها الفضة من أجهزة الطاقة الشمسية والكهربائية والتكنولوجية والمعدات العسكرية.

ورجّح أن تؤثر إجراءات الصين سلبا على سلاسل الإمداد العالمية، مما جعل الشركات العالمية التي تعتمد على الصين تتحرك سريعا قبل بدء تطبيق هذا الإجراء لتعزيز مخزوناتها.

توقعات المحللين

ويقول مدير الاستثمار في شركة الأهلي للوساطة المالية، وليد فقهاء، إن الفضة ارتفعت لعدة أسباب رئيسية، أهمها نظرة المستثمرين لها على أنها صارت بديلا من الذهب، كما أن الفضة صُنفت في الولايات المتحدة الأميركية ضمن 60 معدنا نادرا، كما أنها تأخرت في بدايات العام عن ارتفاعات الذهب مما جذب الانتباه إليها.

وأضاف فقهاء -في تصريح للجزيرة نت- أن الفضة تتميز عن الذهب بأنها معدن ثمين وصناعي في الوقت نفسه.

وتوقع أن تستمر ارتفاعات الفضة على الأمد المتوسط، لا سيما بعد تطبيق الإجراءات الصينية الجديدة مطلع العام وسط شح المعروض، لكن المضاربات قد تؤدي إلى تقلبات يجب أن يحذر المستثمرون منها.

البلاتين والبلاديوم