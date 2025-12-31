حكومة غزة: خسائر القطاعات الحيوية تجاوزت 33 مليار دولار خلال 2025

قالت حكومة غزة إن الخسائر الأولية المباشرة التي لحقت بـ15 قطاعا حيويا في قطاع غزة تجاوزت 33 مليار دولار خلال عام 2025، في ظل استمرار تداعيات الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي في بيان صدر اليوم الأربعاء ضمن ما وصفه بـ"التحديث السنوي الشامل لإحصائيات عام 2025″ أن هذه الخسائر جاءت نتيجة "جريمة الإبادة الجماعية" المرتكبة بحق الفلسطينيين، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول.

وأشار البيان إلى أن قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية تعرّض لدمار واسع، حيث تضرر قطاع الصيد البحري بشكل كامل، في حين دُمر أكثر من 80% من الأراضي الزراعية البالغة مساحتها نحو 178 ألف دونم.

كما تراجعت المساحات المزروعة بالخضروات من 93 ألف دونم إلى 4 آلاف دونم فقط، إضافة إلى تدمير نحو ألف بئر زراعية و500 مزرعة للأبقار والأغنام والدواجن.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية والمرافق العامة، أفاد المكتب بتدمير أكثر من 700 بئر مياه و3080 كيلومترا من شبكات الكهرباء و400 ألف متر طولي من شبكات المياه ومثلها من شبكات الصرف الصحي.

كما دُمر أكثر من مليوني متر طولي من الطرق، إلى جانب 150 مقرا حكوميا و250 منشأة رياضية وثقافية، واستُهدفت 208 مواقع أثرية وتاريخية.

وذكر البيان أن الجيش الإسرائيلي ألقى أكثر من 112 ألف طن من المتفجرات على القطاع خلال عام 2025، مما أدى إلى تدمير قرابة 90% من البنية العمرانية، وسيطرته بالقوة العسكرية على نحو 55% من مساحة القطاع.

وفي القطاع الصحي، أصبح 22 مستشفى خارج الخدمة خلال العام الجاري، كما تعرضت 211 سيارة إسعاف للاعتداء، ودُمرت 23 مركبة تابعة للدفاع المدني وفق المصدر ذاته.

أما على الصعيد التعليمي فقد دُمرت 30 مؤسسة تعليمية كليا و39 جزئيا، وتضررت نحو 95% من مدارس القطاع، في حين قُتل أكثر من ألف طالب و88 معلما و45 أكاديميا وباحثا، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي.

كما أدى العدوان إلى تدمير 34 مسجدا بشكل كامل و100 مسجد جزئيا، إضافة إلى استهداف 3 كنائس مرات عدة وتدمير 21 مقبرة من أصل 60.

وعلى صعيد السكن، دُمرت 106 آلاف و400 وحدة سكنية كليا، و66 ألف وحدة بشكل بالغ مما جعلها غير صالحة للسكن، و41 ألف وحدة جزئيا.

وأفاد البيان بأن هذه الأضرار تسببت في تشريد أكثر من 213 ألف أسرة ونزوح قسري طال قرابة مليوني شخص، إلى جانب استهداف 87 مركز إيواء، وفق ما أوردته وكالة الأناضول نقلا عن الجهات الرسمية في غزة.

وتأتي هذه الخسائر في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أسفر عن استشهاد 415 فلسطينيا وإصابة 1152 آخرين.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة واسعة على قطاع غزة استمرت قرابة عامين وأسفرت عن أكثر من 71 ألف شهيد و171 ألف جريح، إلى جانب دمار واسع قدّرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعماره بنحو 70 مليار دولار.