السودان ينتهي من تطوير مطار الخرطوم

أعلنت لجنة تأهيل مطار الخرطوم في السودان الانتهاء من تطوير المطار، مشيرة إلى "طفرة في البنية التحتية" وإنشاء "مطار جديد كليا"، بصالات وصول ومغادرة تتبنى أعلى المعايير الدولية، وفق الإعلام السوداني.

وأكد مدير شركة مطارات السودان اللواء مبارك عثمان بشير أن المطار بات "جاهزا فورا" لاستقبال المواطنين العائدين، مشيرا إلى أن أعمال التأهيل استوفت كافة الشروط العالمية الخاصة بالمطارات رغم التكاليف الباهظة في قطاع الطيران.

وتقول التقارير الإعلامية إن هذا الإعلان يأتي ضمن مساعي عودة السودان إلى الحياة الطبيعي بالعاصمة، في وقت تهدف فيه الجهات المختصة إلى ضمان تدفق العائدين من النازحين بسبب الحرب بأمان وسلاسة.

ويسعى السودان إلى تأكيد سيطرة الجيش على المرفق السيادي الأهم في العاصمة وتأمينه من أي تهديدات محتملة، لا سيما مع استمرار المواجهات مع قوات الدعم السريع في مناطق أخرى من السودان، وذلك لضمان استقرار الملاحة الجوية.

استعادة السيطرة

وسيطر الجيش السوداني في مارس/آذار الماضي على مطار الخرطوم الدولي ومواقع إستراتيجية أخرى في المدينة، وأكد أنه تمكن من هزيمة قوات الدعم السريع.

وأظهر تحليل صور للأقمار الاصطناعية -أعدته "وكالة سند" للتحقق الإخباري في شبكة الجزيرة في أبريل/ نيسان الماضي- حجم الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية والمنشآت والطائرات في مطار الخرطوم الدولي، بعد مرور عامين على اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وكشف التحقيق عن تدمير وحرق عشرات الطائرات بمختلف أنواعها، إضافة إلى أضرار جسيمة لحقت بالبنية التحتية والمرافق اللوجستية والمباني والمنشآت، فضلا عن أضرار حول مدرج الطائرات.

ووصف وزير النقل السوداني آنذاك أبو بكر أبو القاسم الخسائر في مطار الخرطوم بأن حجمها "مهول"، مشيرا في حديث مع الجزيرة نت إلى أن الأضرار شملت البنية التحتية للمطار، وطائرات تابعة لعدة شركات طيران، إضافة إلى مستودعات وقود.

يعد مطار الخرطوم الدولي الأكبر والأكثر نشاطا في السودان، إذ أُنشئ عام 1947، بعد الحرب العالمية الثانية، وكان من أولى المناطق التي اندلعت فيها المواجهات يوم 15 أبريل/نيسان 2023.