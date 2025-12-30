الذهب والفضة يعاودان الصعود وسط تداولات ضعيفة

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء، متعافيا من عمليات بيع قوية في الجلسة السابقة، إذ أدى ضعف التداول مع اقتراب نهاية العام إلى زيادة التقلبات، ويتوقع المتعاملون أن تدفع العوامل الأساسية المعادن النفيسة إلى مستويات قياسية جديدة في عام 2026.

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.77% إلى 4365.33 دولارا للأوقية، في وقت كتابة التقرير، بعد أن صعد إلى مستوى قياسي بلغ 4549.71 دولارا يوم الجمعة، وانخفض إلى أدنى مستوى منذ 17 ديسمبر/كانون الأول أمس الاثنين، وهي أيضا أكبر خسارة يومية منذ 21 أكتوبر/تشرين الأول.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط 0.78% إلى 4377.30 دولارا للأوقية.

عمليات بيع للذهب

ونقلت رويترز عن المحلل في كابيتال دوت كوم، كايل رودا، قوله: "حقيقة أننا شهدنا عمليات بيع كبيرة منذ فتح يوم الاثنين … تظهر فقط التقلبات الكبيرة التي ربما تفاقمت بسبب ظروف التداول الضعيفة نتيجة لموسم العطلات".

وحقق المعدن النفيس قفزات في عام 2025، وارتفع بنحو 66% حتى الآن.

وزاد الذهب هذا العام مع خفض أسعار الفائدة والرهانات على إقدام مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) على مزيد من التيسير النقدي، إلى جانب الصراعات الجيوسياسية والطلب القوي من البنوك المركزية وارتفاع الحيازات بالصناديق المتداولة في البورصة.

ويتوقع المتعاملون خفض أسعار الفائدة الأميركية مرتين على الأقل في العام المقبل، وتميل الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب إلى تحقيق أداء جيد عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.

الفضة تصعد

ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.91% إلى 74.23 دولارا للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عند 83.62 دولارا في الجلسة السابقة.

وتكبدت الفضة أكبر خسارة يومية منذ 11 أغسطس/آب 2020 أمس الاثنين.

وارتفعت الفضة 158% منذ بداية العام متفوقة على الذهب بفضل إدراجها على قائمة المعادن الحرجة في الولايات المتحدة ونقص المعروض وانخفاض المخزونات وسط ارتفاع الطلب الصناعي والاستثماري.

وقال محلل السوق في أواندا، كيلفن وونغ: "أتوقع أن يستمر الارتفاع على المدى الطويل لكل من الذهب والفضة مع أهداف سعرية في الأشهر الستة المقبلة عند 5010 دولارات للأوقية بالنسبة للذهب، و90.90 دولارا للأوقية بالنسبة للفضة".

وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 2.3% إلى 2162.05 دولارا للأوقية، وكان قد سجل أمس أكبر تراجع يومي على الإطلاق بعد أن لامس مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 2478.50 دولارا.

وزاد البلاديوم 0.17% إلى 1635.35 دولارا للأوقية، بعد انخفاض 16% أمس الاثنين.

وقال محلل الأسواق مصطفى فهمي، إن السبب الرئيسي لقفزات الفضة هو إعلان الصين وضع قيود واشتراطات جديدة على الشركات الصينية من بداية العام في تصدير الفضة إلى الخارج، مما يعني أن أي شركة صينية ترغب في تصدير المعدن يجب عليها أخذ موافقات حكومية أولا.

وأضاف –في تصريح للجزيرة نت أمس– أن هذا الإجراء "جعل أسعار الفضة ترتفع ارتفاعا كبيرا" قبل أن تعود للمنطقة الحمراء، موضحا أن الصين تشكل أحد أهم اللاعبين في إنتاج وتصدير الفضة عالميا.

وتوقع أن ينعكس الإجراء الصيني على أسعار المعادن والسلع والمنتجات التي تدخل فيها الفضة من أجهزة الطاقة الشمسية والكهربائية والتكنولوجية والمعدات العسكرية.

أما مدير الاستثمار في شركة الأهلي للوساطة المالية، وليد فقها فتوقع أن تستمر ارتفاعات الفضة على الأمد المتوسط، لا سيما بعد تطبيق الإجراءات الصينية الجديدة مطلع العام وسط شح المعروض، لكن المضاربات قد تؤدي إلى تقلبات يجب أن يحذر المستثمرون منها.