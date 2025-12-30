مصر تتسلم 3.5 مليارات دولار ضمن مشروع تطوير علم الروم

تسلمت مصر 3.5 مليارات دولار ضمن الصفقة الاستثمارية الخاصة بتنفيذ مشروع تطوير وتنمية قطعة من الأرض في نطاق منطقة سملا وعلم الروم بالساحل الشمالي الغربيّ، بمحافظة مطروح، في مصر.

يأتي ذلك ضمن شراكة استثمارية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة الديار القطرية التي تم توقيع عقدها في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

"الثمن النقدي"

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء في مصر، محمد الحمصاني في بيان إن هذا المبلغ يُمثل قيمة "الثمن النقدي" وهو الشق الأول ضمن الاتفاق، ويتبعه شق ثانٍ هو "مقابل عيني" بمساحة بنائية من المكون السكني بالمشروع تتمثل في وحدات سكنية، يُستهدف أن يتحقق من بيعها بعد استلامها قيمة تُقدر بـ1.8 مليار دولار، فضلا عن استحقاق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حصة تعادل نسبة 15% من صافي أرباح المشروع، أي صافي أرباح شركة المشروع والكيانات التابعة والمسيطر عليها؛ سواء من الديار القطرية أو شركة المشروع، وذلك بعد استرداد كامل الكلفة الاستثمارية المستردة طبقا لأحكام الاتفاق.

ويمتد المشروع الذي تقدر تكلفته بنحو 29.7 مليار دولار، على مساحة نحو 4900 فدان (الفدان الواحد يعادل 4200 متر مربع) بطول 7.2 كيلومترات من شواطئ البحر المتوسط، وعلى بعد 480 كيلومترا شمال غرب القاهرة، ومن المتوقع أن يسهم في توفير أكثر من 250 ألف فرصة عمل، وأرباح تصل إلى 1.8 مليار دولار سنويا.

مشروع علم الروم

ووفق بيان لشركة الديار القطرية، يهدف المشروع إلى تحويل "علم الروم" إلى وجهة سياحية واستثمارية متكاملة تضم:

مناطق سكنية وسياحية وتجارية وخدمية.

مجمعات وأحياء سكنية راقية.

مشاريع سياحية وترفيهية تشمل بحيرات صناعية مفتوحة ملاعب غولف ومارينا لليخوت.

إنشاء بنية تحتية متكاملة تشمل منطقة حرة خدمية، ومحطات لتوزيع الكهرباء وتحلية المياه ومعالجتها، ومستشفيات مدارس وجامعات، وعددا من المقرات الحكومية.

إعلان

يشار إلى أن القاهرة والدوحة اتفقتا في أبريل/نيسان الماضي على حزمة استثمارات، كان أبرزها موافقة قطر على ضخ 7.5 مليارات دولار للاستثمارات المباشرة، ضمن جهود مصر لتأمين تمويل خليجي يسهم في تخفيف أعباء الديون الخارجية وتقليص عجز الموازنة العامة للدولة.

سيتي غيت

وفي مشروع آخر في مصر، أرست شركة الديار القطرية-مصر عقد تنفيذ إحدى حزم الأعمال الرئيسية بمشروع "سيتي غيت" في القاهرة الجديدة في نطاق العاصمة القاهرة على شركة "كونكريت بلس" إحدى الشركات المصرية في مجالي المقاولات والهندسة، بإجمالي قيمة تعاقدية تبلغ 3.5 مليارات جنيه مصري (73.38 مليون دولار).

ومشروع "سيتي غيت" أحد أبرز المشروعات ضمن محفظة الديار القطرية في السوق المصرية، ويمتد على مساحة تقدر بنحو 8.5 ملايين متر مربع في موقع إستراتيجي يربط بين القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، بإجمالي استثمارات تتجاوز 12 مليار دولار عند اكتماله، إلى جانب شبكة متكاملة من الخدمات والمرافق تشمل مناطق أعمال وملاعب غولف عالمية المستوى ومرافق تعليمية وصحية ورياضية، ومساحات خضراء واسعة، ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مراحل التطوير المختلفة.

الاستثمارات القطرية في مصر

وتتنوع الاستثمارات القطرية في مصر بين القطاعات المالية والعقارية والسياحية والطاقة، ويُعد بنك قطر الوطني (QNB) أحد أكبر البنوك الخاصة في مصر، بينما تمثل شركة الديار القطرية أحد أبرز المستثمرين في مشروعات عقارية كبرى.

وتسهم شركة قطر للطاقة في عدد من مشروعات الطاقة الحيوية في مصر، تشمل التنقيب والاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، إلى جانب المشاركة في مشروعات التكرير والتصنيع البترولي.

وبلغت أرباح بنك قطر الوطني -ثاني أكبر بنك خاص من حيث الحجم والأداء في مصر- 26.4 مليار جنيه (562.3 مليون دولار)، بنسبة نمو 63% عن عام 2023.

ووصل إجمالي أصول البنك إلى 820 مليار جنيه (17.46 مليار دولار)، بزيادة 30%، كما بلغت ودائع العملاء لدى البنك 680 مليار جنيه (14.48 مليار دولار).

حجم الاستثمارات