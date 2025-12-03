تراجع طفيف في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار

تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، اليوم الأربعاء، بالسوق الموازية، في حين واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر الصرف في التعاملات الرسمية.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء

انخفض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق وحلب وإدلب عند الشراء إلى 12 ألفا و50 ليرة للدولار من 12 ألفا و25 ليرة مسجّلة مساء أمس، وتراجع السعر عند البيع إلى 12 ألفا و100 ليرة من 12 ألفا و75 ليرة.

استقر سعر الصرف في الحسكة عند 12 ألفا و300 دولار عند الشراء و12 ألفا و350 ليرة عند البيع.

سعر صرف الليرة السورية في التعاملات الرسمية

استقر سعر صرف الليرة السورية في التعاملات الرسمية عند 11 ألف ليرة عند الشراء و11 ألفا و110 ليرات عند البيع، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

تبديل العُملة

في سياق متصل، أكد مصرف سوريا المركزي أنه مستمر في تنفيذ خطته المقررة لتبديل العملة (بإصدار ليرة سورية جديدة) بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بتبديل العملة، وأن العمل جار وفق المراحل الفنية والإدارية المعتمدة.

وشدد المصرف على أنه الجهة الرسمية الوحيدة المخوّلة بنشر أي معلومات تتعلق بالعملة الجديدة أو مراحل إطلاقها، ويتطلع إلى إعلان تفاصيل عملية التبديل وكافة المعلومات الخاصة بها بشفافية على صفحته الرسمية.

وذكر مصرف سوريا المركزي أنه لم يحدد أي تاريخ نهائي لطرح العملة الجديدة، وأي تواريخ يتم تداولها عبر منصات غير رسمية لا تمُتّ إلى الواقع بصلة.