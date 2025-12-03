القطاع الخاص غير النفطي في مصر يسجل أقوى نمو في 5 سنوات

أظهر مسح اليوم الأربعاء أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر سجل في نوفمبر/تشرين الثاني أسرع نمو في 5 سنوات مدفوعا بزيادات كبيرة في الإنتاج والطلبيات الجديدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات لمصر التابع لمجموعة "ستاندرد آند بورز غلوبال" إلى 51.1 نقطة الشهر الماضي من 49.2 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول، متجاوزا بذلك عتبة 50 نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش، وذلك لأول مرة منذ فبراير/شباط الماضي. ويمثل هذا أعلى مستوى للمؤشر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2020.

وارتفعت مستويات الإنتاج لأول مرة منذ يناير/كانون الثاني، وشهدت معظم قطاعات الأعمال التي شملها المسح تحسنا، وكان قطاع الجملة والتجزئة هو القطاع الوحيد الذي سجل تراجعا في النشاط.

وارتفعت الأسعار التي تفرضها الشركات غير النفطية ارتفاعا طفيفا.

وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس، إن "القطاع الخاص غير النفطي في مصر سجل أفضل تحسن في ظروف الأعمال منذ أكثر من 5 سنوات الشهر الماضي، وهو ما يشير إلى نهاية قوية لعام 2025".

وأضاف أن "القراءة الأحدث لمؤشر مديري المشتريات تشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي قد يرتفع إلى أكثر من 5% في الربع الأخير".