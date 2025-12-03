سجل السوق الألماني للسيارات الكهربائية الخالصة ارتفاعا كبيرا في عدد المركبات التي جرى ترخيصها لأول مرة خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وفقا لبيانات رسمية أصدرها اليوم الأربعاء المكتب الاتحادي للمركبات.

وقال المكتب في بيان نقلته وكالة الأنباء الألمانية إن عدد السيارات الكهربائية الجديدة تجاوز 55 ألفا و740 سيارة، بزيادة 58.5% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، وبهذه الوتيرة ارتفعت حصة هذه الفئة إلى أكثر من 22% من إجمالي سيارات الركاب الجديدة المرخصة لها لأول مرة في ألمانيا.

لكن المكتب أوضح أن جزءا كبيرا من هذه الزيادة يعود إلى ضعف المقارنة السنوية بعد الانخفاض الحاد في عام 2024 حين تراجع الطلب عقب الإلغاء المفاجئ للحافز الحكومي المخصص لشراء السيارات الكهربائية نتيجة أزمة الميزانية التي واجهتها برلين آنذاك.

وفيما يتعلق بتوزيع الحصص السوقية بين الشركات أظهرت البيانات استمرار تراجع شركة تسلا الأميركية في السوق الألماني.

ووفقا للوكالة، لم تسجل الشركة خلال الشهر الماضي إلا نحو 1800 سيارة جديدة، بانخفاض يفوق 20% مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.

في المقابل، قفزت مبيعات شركة "بي واي دي" الصينية بقوة، إذ تم ترخيص 4 آلاف سيارة كهربائية جديدة من إنتاجها، بارتفاع ضخم تجاوز 830% على أساس سنوي، لتواصل الشركة تعزيز حضورها في أكبر سوق أوروبي للسيارات.

وبصورة عامة، أفاد المكتب الاتحادي للمركبات بأن إجمالي السيارات الجديدة التي جرى ترخيصها لأول مرة في ألمانيا وصل خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى 250 ألفا و670 سيارة، مما يعادل زيادة نسبتها 2.5% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2024.