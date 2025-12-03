ما علاقة البرازيل بارتفاع سعر السكر؟

ارتفعت العقود الآجلة للسكر الخام في نيويورك لليوم الثاني على التوالي، وسط تكهنات -نقلتها وكالة بلومبيرغ- بأن المطاحن في البرازيل قد تتجه إلى تحويل نسبة أكبر من قصب السكر نحو إنتاج الإيثانول بدلًا من السكر.

وتؤكد بلومبيرغ أن منتجي البرازيل يمتلكون القدرة على التحوّل بين إنتاج السكر أو الوقود الحيوي وفقًا لجاذبية الأسعار، ومع أن أسعار السكر الخام انخفضت بأكثر من 20% هذا العام بسبب توقعات وفرة المعروض، فإن احتمالات التحويل نحو الإيثانول تُعيد الضغط على السوق مرة أخرى.

زيادة في إنتاج قصب السكر

بحسب تقديرات بلينيو نستاري، رئيس مجموعة الاستشارات داتاغرو، فإن إنتاج القصب في منطقة السنتر ساوث -أكبر منطقة إنتاجية في البرازيل- سيصل في موسم 2026-2027 إلى 620 مليون طن مقارنة بـ 607 ملايين طن حاليًا.

لكن المفارقة التي نقلتها بلومبيرغ تؤكد أن إنتاج السكر سيظل ثابتًا عند 40.8 مليون طن، لأن المطاحن ستخصص مزيدًا من القصب نحو الإيثانول.

وقال كلاوديو كوفريغ خبير السلع في كوفريغ أناليتكس، إن "الأسعار بحاجة إلى الارتفاع لتشجيع المطاحن في البرازيل على إنتاج مزيد من السكر خلال موسم الطحن القادم لإعادتهم إلى الربحية".

وأضاف "إذا كانت السوق تريد المزيد من السكر، فقد تحتاج العقود الآجلة إلى الارتفاع فوق مستوى تكافؤ الإيثانول، والذي يقف فعليًا عند 16.5 سنتا".

و"تكافؤ الإثانول" يقصد به السعر الذي يصبح عنده بيع السكر خاما أو تحويله إلى إيثانول متساوي الجدوى الاقتصادية.

تهديد في أوروبا وانكماش في الإمدادات

ونقلت بلومبيرغ أيضًا عن مشاركين في مؤتمر لمزارعي القصب والبنجر (الشمندر) في لندن هذا الأسبوع قولهم، إن المزارعين الأوروبيين يخططون لخفض المساحات المزروعة بالبنجر بنسبة 10% في موسم 2026-2027، وذلك بعد تقليص المساحات الحالية لموسم 2025-2026.

وأدى هذا الخفض فعلا إلى تراجع الإنتاج الأوروبي إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات، ما يُنذر -وفق خبراء تحدثوا للوكالة- بتشديد إضافي في الإمدادات خلال العامين المقبلين.

أسعار السلع

ووفق بيانات بلومبيرغ جاءت أسعار السلع كالتالي:

