تركيا تزيد من كميات التمور الفلسطينية المعفاة من الرسوم الجمركية

زادت تركيا من كميات التمور الفلسطينية المستوردة المعفاة من الرسوم الجمركية إلى 7 آلاف طن سنويا ضمن بروتوكول تعاون اقتصادي مشترك بين البلدين.

وذكرت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، أن الإجراء جاء عقب توقيع بروتوكول تعاون اقتصادي شامل بين وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور ووزير التجارة التركي عمر بولات، لتعزيز التبادل التجاري ودعم الصادرات الفلسطينية، لا سيما في القطاع الزراعي.

ورفع الكوتا خطوة نوعية لدعم مزارعي التمور الفلسطينيين، خصوصًا في منطقة الأغوار، إذ يسهم القرار في تحسين فرص النفاذ إلى الأسواق التركية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الفلسطيني، وفتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي الثنائي.

تنسيق مشترك

حسب جهات رسمية جاء القرار بعد مشاورات وتنسيق مشترك بين الجانبين الفلسطيني والتركي، وتم اعتماده رسميًا من خلال نشره في الجريدة الرسمية التركية، ضمن التعديلات المتعلقة بالحصص والكوتا الجمركية والاتفاقيات التجارية.

وأكد الجانبان أن هذه الخطوة تندرج في سياق الدعم التركي المتواصل للاقتصاد الفلسطيني، وتعكس التزام البلدين بتطوير شراكة اقتصادية مستدامة تسهم في دعم التنمية وتعزيز صمود القطاعات الإنتاجية الفلسطينية.

وتطورت كمية التمور الفلسطينية المسموح تصديرها إلى تركيا من دون رسوم جمركية على النحو التالي خلال السنوات الماضية: