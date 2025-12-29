تراجع طفيف في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار

تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء اليوم الاثنين بصورة طفيفة في المحافظات السورية في حين واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر الصرف في تعاملات البنوك.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء

تراجع سعر صرف الليرة في دمشق وإدلب وحلب إلى 11 ألفا و780 ليرة عند الشراء من مستوى 11 ألفا و700 ليرة مسجّل مساء أمس، في حين انخفض السعر عند البيع إلى 11 ألفا و830 ليرة عند البيع من مستوى 11 ألفا و750 ليرة.

انخفض سعر صرف الليرة في الحسكة إلى 11 ألفا و850 ليرة من 11 ألفا و750 عند الشراء كما تراجع إلى 11 ألفا و900 ليرة عند البيع من مستوى 11 ألفا و800 ليرة.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في تعاملات البنوك

يثبت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار عند 11 ألف ليرة عند الشراء و11 ألفا و110 ليرات عند البيع.

الليرة السورية الجديدة

في سياق متصل، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، الخميس الماضي، أن بلاده ستبدأ عملية لاستبدال أوراق نقدية جديدة بالعملة الحالية في الأول من يناير/⁠كانون الثاني 2026، وذلك في إطار خطة لإحلال العُملات ​الصادرة في عهد الأسد.

وتهدف الخطوة إلى دعم الليرة السورية بعد أن انهارت قدرتها ‌الشرائية إلى مستويات قياسية متدنية عقب 14 عاما من الصراع انتهت بالإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر/⁠كانون الأول 2024.

وأعلن المصرف أمس عن الضوابط الواجب اتباعها من قبل المواطنين والمتعاملين عند تقديم الأوراق النقدية القديمة من الليرة السورية إلى الجهات المعتمدة لاستبدالها بالأوراق النقدية الجديدة، وشملت:

الالتزام بالترتيب الصحيح للأوراق النقدية على شكل رزم، بحيث تضم كل رزمة أوراقا من الفئة نفسها والإصدار نفسه، وألا يتجاوز عدد القطع في كل رزمة 100 ورقة نقدية.

ترتيب الأوراق النقدية بشكل متماثل بحيث يكون الوجه للأعلى في جميع الرزم، فيما يتعين فرز الأوراق النقدية التالفة في رزم مستقلة وفق الضوابط ذاتها مع تقديم ما يثبت أنها تالفة.

التبديل سيكون عبر 59 مؤسسة مالية بأكثر من 1500 فرع مخصص.