الحصرية: الليرة السورية الجديدة ستسهل حياة الناس وتقطع مع الماضي ورموزه

قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية إن إطلاق العملة السورية الجديدة عملية تقنية لا تغير من قيمة العملة بل هي حذف أصفار فقط.

وأضاف خلال جلسة حوارية في حفل إطلاق العملة السورية الجديدة أن الغاية الأولى من الإجراء هو تبسيط الإجراءات وتسهيل حياة الناس والقطيعة مع الماضي ورموزه المهترئة فضلا عن ضبط الكتلة النقدية وحصر القيمة المتداولة فعليا.

تجارب أخرى

وأشار محافظ المركزي السوري إلى أن سوريا استفادت من تجارب دول ناجحة في استبدال العملة كالتجربة الفرنسية والألمانية خاصة أنها أعقبت انتهاء حرب أو تغييرا سياسيا كبيرا.

وأوضح أن الإدارة الحالية لمصرف المركزي استلمت عملها وهو بحالة كارثية بسبب ممارسات النظام السابق، مؤكدا أنه على الرغم من التحديات نجحت الإدارة بتحقيق الاستقرار.

وأكد الحصرية حرصه على تحقيق الاستقرار النقدي والعمل على إعداد نظام مصرفي سليم ونظام مدفوعات مرقمن وشامل، لا سيما عبر العملة الجديدة من بين الأدوات الأخرى.

وقال الحصرية إن تبديل العملة لن يؤثر على سعر الصرف، متوقعا أن يساعد على لجوء الناس إلى الاعتماد على الليرة السورية في التعاملات اليومية.

وأكد أن تبديل العملة سيتم خلال 90 يوماً قابلة للتمديد وفق الحاجة، وهذا يساعد على استقرار الأسعار، موضحا أن التسعير خلال هذه المرحلة سيكون بالعملتين القديمة والجديدة، مع حملة إعلامية تواكب تبديل العملة وتشرح التفاصيل في الأيام القادمة.

ودعا الحصرية السوريين إلى تعزيز الثقة بالليرة الجديدة والاطمئنان إلى عملية الاستبدال، مؤكدا أن مُهل الاستبدال التي وضعها المصرف ضرورية لسير هذه العملية بسهولة، وأنه لا مجال لزيادة التضخم وارتفاع الأسعار.

كما دعا التجار والصرافين إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين وعدم استغلال عملية تبديل العملة.