مصر توقع مذكرة تفاهم مع لبنان لتزويده بالغاز الطبيعي

وقعت مصر ولبنان مذكرة تفاهم لتلبية احتياجات لبنان من الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة الكهربائية، وفق وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية ووزارة البترول المصرية.

وقع الاتفاق وزير الطاقة اللبناني جو صدى، ووزير البترول المصري كريم بدوي بحضور رئيس الوزراء اللبناني نوف سلام.

نحو الغاز الطبيعي

قال وزير الطاقة اللبناني جو صدى بعد التوقيع إن لبنان قرر نقل قطاع الطاقة تدريجيا من استعمال الفيول إلى الغاز الطبيعي لأنه أرخص ولا يضر بيئيا كالفيول، ويجنّب لبنان صعوبات مناقصات الفيول.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 النفط يرتفع وسط تصاعد التوتر بالشرق الأوسط

النفط يرتفع وسط تصاعد التوتر بالشرق الأوسط list 2 of 2 جيوسياسية الاستحواذ.. الخلفيات الاقتصادية لحصار ترامب نفط فنزويلا end of list

وأضاف أن لبنان تسلم تقرير لجنة فنية أردنية لدراسة وضع خط الأنابيب الذي يأتي من العقبة ويصل إلى سوريا، وعبر خط أنابيب ثان يأتي من الشمال ويزود دير عمار بالغاز، مضيفا: أن كلفة الخط ليست كبيرة ويحتاج إنشاؤه من 3 إلى 4 أشهر".

وأضاف: "الأمر نفسه يحصل من الجهة السورية، وسنتواصل الآن مع جهات مانحة لنرى كيف يمكن أن تساعدنا لتمويل إعادة تأهيل خط الأنابيب في القسم اللبناني من دير عمار إلى الحدود السورية شمالا".

تنويع مصادر الغاز

أوضح الوزير اللبناني أن الاتفاق الموقّع اليوم يهدف إلى استيراد الغاز الطبيعي عندما يتوافر، مشيرا إلى أن تفاصيل التعاقد والسعر سيتم العمل عليها في الأسابيع المقبلة.

وقال الوزير إن التعاون مع مصر يمكن أن يؤدي لاحقا إلى التعاقد لشراء الغاز الطبيعي لتزويد معمل دير عمار به، لكنه قال إن هذا الأمر سيأخذ وقتا لأن الأنابيب بحاجة لإعادة تأهيل.

وأضاف: "يجب أن نفهم أيضا من الجانب السوري ما يحتاجونه لإصلاح الأنابيب من ناحيتهم، كما سيكون ثمة تفاوض ليس مع مصر فقط بل مع الأردن وسوريا".

ولفت إلى أن قانون قيصر الذي كان عقبة أمام تزويد مصر لبنان بالغاز الطبيعي لم يعد موجودا.

إعلان

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي إن مذكرة التفاهم تأتي استكمالا لنتائج الزيارة المهمة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى لبنان مؤخرًا.

وأضاف أن مصر تضطلع بدورها في إمداد لبنان بالغاز الطبيعي، بهدف دعم أمن الطاقة للدول العربية.