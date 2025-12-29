الصين تعتزم إطلاق خطة عمل لليوان الرقمي بداية 2026

تنوي الصين في الأوّل من يناير/كانون الثاني المقبل إطلاق خطّة عمل لتعزيز إدارة عملتها الرقمية والعمليات الخاصة بها، بحسب ما أعلن أحد نواب حاكم المصرف المركزي الاثنين.

وكتب لو لي نائب حاكم مصرف الشعب الصيني مقالا نشر في صحيفة "فايننشال نيوز" التابعة للبنك المركزي أن "مستقبل اليوان الرقمي سيكون قائما على مدفوعات رقمية حديثة ووسائل تداول وإصدار ضمن النظام المالي".

وأفاد لو بأن البلاد عالجت 3.48 مليارات معاملة باليوان الرقمي حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 16.7 تريليون يوان (2.38 تريليون دولار).

فوائد باليوان الرقمي

وتقضي الخطوات التالية بإطلاق ترتيبات لـ"جيل جديد" من اليوان الرقمي في الأوّل من يناير/كانون الثاني تتضمّن "إطارا للتقييم ونظاما للإدارة وآلية تشغيل ومنظومة متكاملة".

وتنصّ خطّة العمل على دفع البنوك فوائد على أرصدة العملاء باليوان الرقمي، في خطوة من شأنها أن تحفّز اعتماد العملة على نطاق أوسع.

كما تتضمّن الخطّة مقترحا لإقامة مركز عمليات دولي لليوان الرقمي في شنغهاي، وفق ما جاء في مقال "فايننشال نيوز".

عقبات أمام اليوان الرقمي

واجه إطلاق اليوان الرقمي في الصين بعض العقبات، ففي حين تم تجريب العملة، المعروفة رسميا باسم "E-CNY"، في أكثر من نصف مقاطعات البر الرئيسي، فإنها لم تُطلق رسميا على مستوى البلاد بعد، وتواجه صعوبة في اكتساب زخم في ظل المنافسة من منصات راسخة مثل "وي تشات باي" (WeChat Pay) و"علي باي" (Alipay)، حسب بلومبيرغ.

كما واجهت طموحات بكين الدولية صعوباتٍ، فقد مُنيت محاولة إنشاء منصة دفع متعددة الأطراف عابرة للحدود، تُعرف باسم "إم بريدج"، بنكسة قبل عام عندما انسحب بنك التسويات الدولية من المشروع وسط مخاوف من إمكانية استخدام النظام للالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا، وربما تقويض الدولار الأميركي، وفق بلومبيرغ.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت ترتيبات الفائدة الجديدة ستُشجع على اعتماد اليوان الإلكتروني على نطاق أوسع، فبعد سنوات من خفض أسعار الفائدة، تراجعت الفائدة على الودائع تحت الطلب في أكبر البنوك الصينية إلى 0.05% فقط، كما تُعاني البنوك من صعوبة التعامل مع أحجام الودائع الكبيرة مع زيادة مدخرات الأسر وتراجع نمو القروض إلى مستويات قياسية منخفضة.

ويبدو أن بنك الشعب الصيني يُسرّع العمل على العملة الرقمية في الأشهر الأخيرة، ففي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دعا الحزب الشيوعي إلى "تطوير مُستدام" لليوان الإلكتروني في الخطة الخمسية القادمة، وفي سبتمبر/أيلول الفائت، افتتح بنك الشعب الصيني مركز عمليات اليوان الرقمي في شنغهاي، والذي يضم منصاتٍ للمدفوعات العابرة للحدود، وتقنية سلسلة الكتل (البلوك تشين)، والأصول الرقمية.

وعلى عكس الولايات المتحدة ودول أخرى تبنت العملات المستقرة الصادرة عن جهات خاصة، وهي أصول رقمية مدعومة بأصول شبيهة بالنقد، تُعزز الصين اعتمادها على عملتها الرسمية، اليوان الإلكتروني.

ورغم المؤشرات الأولية على الاهتمام بالعملات المستقرة خلال الصيف، أوضحت السلطات الصينية أنها لا تزال قلقة بشأن مخاطر مثل المضاربة والاحتيال وعدم الاستقرار المالي.