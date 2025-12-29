صادرات الصين من السيارات الكهربائية تقفز 87% في نوفمبر

ارتفعت صادرات الصين من السيارات الكهربائية عالميًا بنسبة 87% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على أساس سنوي لتصل إلى 199 ألفا و836 سيارة.

وحسب بيانات الجمارك الصينية، التي نقلت جانبا منها بلومبيرغ، ارتفعت صادرات الصين من السيارات الكهربائية إلى المكسيك في نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 2367% على أساس سنوي لتصل إلى 19 ألفا و334 سيارة، وهي أعلى نسبة بين جميع الدول والمناطق.

وعلى مستوى المناطق:

كانت آسيا أكبر مستورد بـ(110 آلاف و61 سيارة كهربائية بزيادة 71% على أساس سنوي).

تليها أوروبا بـ(42 ألفا و927 سيارة بزيادة 63% على أساس سنوي).

ثم أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بـ(35 ألفا و182 سيارة بزيادة 283% على أساس سنوي).

وارتفعت صادرات الصين إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة (39% على أساس سنوي لتصل إلى 25 ألفا و792 سيارة كهربائية).

تفوق صيني

وحسب موقع أويل برايس، يشهد السوق الصيني المحلي بالفعل تفوقًا في مبيعات السيارات الكهربائية على مبيعات السيارات التقليدية التي تعمل بالوقود الأحفوري، حيث تتجاوز حصة السيارات الكهربائية حاليًا 50% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة شهريًا.

وتتصدر الصين الآن السباق العالمي نحو الهيمنة على سوق السيارات الكهربائية، إذ أدى تراجع السياسات في أوروبا وتراجع شركات صناعة السيارات الأميركية إلى تخفيف حدة المنافسة، في الوقت الذي تسعى فيه الشركات الصينية المصنعة للسيارات الكهربائية بقوة إلى التوسع في الأسواق الخارجية.

وتقلص سوق التصدير أمام الصين خلال العامين الماضيين بسبب الرسوم الجمركية الباهظة في الولايات المتحدة، حيث تُفرض رسوم بنسبة 100% على المركبات، ورسوم في الاتحاد الأوروبي تتراوح بين 17% و38%، حسب الشركة المصنعة.

إعلان

مع ذلك، تستحوذ الصين على أسواق ناشئة رئيسية، مع ارتفاع مبيعاتها في إندونيسيا وسنغافورة وفيتنام في جنوب شرق آسيا، وفي أميركا اللاتينية، حيث تشهد أوروغواي والمكسيك والبرازيل ازدهارًا في مبيعات السيارات الكهربائية أيضًا.

ومنذ منتصف عام 2023، جاء معظم نمو صادرات السيارات الكهربائية الصينية من أسواق خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفقًا لتقرير صادر عن مركز أبحاث الطاقة النظيفة "إمبر" في وقت سابق من هذا الشهر.

وتُعدّ البرازيل والمكسيك وإندونيسيا من بين أكبر 10 وجهات لصادرات السيارات الكهربائية الصينية، وذلك بفضل سياسات حكوماتها الداعمة لتبني هذه السيارات.

وقال محلل البيانات والكهرباء العالمي في شركة إمبر، إيوان غراهام: "ستُشكّل الأسواق الناشئة مستقبل سوق السيارات العالمي".

السيارات الكهربائية عالميا

ارتفعت مبيعات المركبات الكهربائية بالكامل عالميا بنسبة 35% خلال الربع الثالث من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وللمرة الأولى، تجاوزت حصة السيارات الكهربائية بالكامل حاجز 21% من إجمالي السيارات المبيعة عالميا، أي ما يعادل سيارة واحدة من كل 5 سيارات، وفقا لبيانات شركة الاستشارات الإستراتيجية العالمية.

وكان عدد السيارات الكهربائية على الطرقات قد بلغ نحو 40 مليون مركبة عام 2023، قبل أن يقفز إلى قرابة 58 مليونا بنهاية 2024، أي ما يزيد على 3 أضعاف حجم الأسطول المسجل عام 2021، وفقا لبيانات وكالة الطاقة الدولية.