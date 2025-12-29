اقتصاد|الصين

صادرات الصين من السيارات الكهربائية تقفز 87% في نوفمبر

FILE PHOTO: BYD EV cars are displayed at the 46th Bangkok International Motor Show in Bangkok, Thailand, March 24, 2025. REUTERS/Chalinee Thirasupa/File Photo
سيارات بي واي دي الصينية الكهربائية في معرض بانكوك الدولي الـ46 للسيارات ببانكوك في تايلند (رويترز)
Published On 29/12/2025
آخر تحديث: 17:54 (توقيت مكة)

ارتفعت صادرات الصين من السيارات الكهربائية عالميًا بنسبة 87% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على أساس سنوي لتصل إلى 199 ألفا و836 سيارة.

وحسب بيانات الجمارك الصينية، التي نقلت جانبا منها بلومبيرغ، ارتفعت صادرات الصين من السيارات الكهربائية إلى المكسيك في نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 2367% على أساس سنوي لتصل إلى 19 ألفا و334 سيارة، وهي أعلى نسبة بين جميع الدول والمناطق.

وعلى مستوى المناطق:

  • كانت آسيا أكبر مستورد بـ(110 آلاف و61 سيارة كهربائية بزيادة 71% على أساس سنوي).
  • تليها أوروبا بـ(42 ألفا و927 سيارة بزيادة 63% على أساس سنوي).
  • ثم أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بـ(35 ألفا و182 سيارة بزيادة 283% على أساس سنوي).
  • وارتفعت صادرات الصين إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة (39% على أساس سنوي لتصل إلى 25 ألفا و792 سيارة كهربائية).
HEFEI, CHINA - JANUARY 17: A worker from Chinese electric vehicle (EV) company NIO checks the charging system during the final inspection of a car at the end of the automated production line at the companys manufacturing hub on January 17, 2025 in Hefei, China. China produces and exports more electric vehicles than any other country, leading the global electric vehicle (EV) market with production capacity that now outpaces domestic sales. Luxury brand NIO saw a 38% rise in EV deliveries in 2024 and is looking to further its expansion into overseas markets with a range of premium vehicles, a new lower priced sub-brand, and its battery swapping charging system. Exports of Chinese EVs exceeded two million for the first time in 2024, according to government figures. While the global expansion of Chinas EV industry has triggered trade tensions with the U.S. and Europe where governments are enacting tariffs on China-made electric cars, the companies are making inroads in markets in Asia, South America, and Africa. Chinese brands have become known worldwide for design and advanced EV technology at competitive prices, as they continue to fuel a transition to electric vehicles at home in the worlds largest car market. (Photo by Kevin Frayer/Getty Images)
عامل من شركة "إن آي أو" (NIO) الصينية للسيارات الكهربائية يفحص نظام الشحن لإحدى السيارات بالصين (غيتي)

تفوق صيني

وحسب موقع أويل برايس، يشهد السوق الصيني المحلي بالفعل تفوقًا في مبيعات السيارات الكهربائية على مبيعات السيارات التقليدية التي تعمل بالوقود الأحفوري، حيث تتجاوز حصة السيارات الكهربائية حاليًا 50% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة شهريًا.

وتتصدر الصين الآن السباق العالمي نحو الهيمنة على سوق السيارات الكهربائية، إذ أدى تراجع السياسات في أوروبا وتراجع شركات صناعة السيارات الأميركية إلى تخفيف حدة المنافسة، في الوقت الذي تسعى فيه الشركات الصينية المصنعة للسيارات الكهربائية بقوة إلى التوسع في الأسواق الخارجية.

وتقلص سوق التصدير أمام الصين خلال العامين الماضيين بسبب الرسوم الجمركية الباهظة في الولايات المتحدة، حيث تُفرض رسوم بنسبة 100% على المركبات، ورسوم في الاتحاد الأوروبي تتراوح بين 17% و38%، حسب الشركة المصنعة.

مع ذلك، تستحوذ الصين على أسواق ناشئة رئيسية، مع ارتفاع مبيعاتها في إندونيسيا وسنغافورة وفيتنام في جنوب شرق آسيا، وفي أميركا اللاتينية، حيث تشهد أوروغواي والمكسيك والبرازيل ازدهارًا في مبيعات السيارات الكهربائية أيضًا.

ومنذ منتصف عام 2023، جاء معظم نمو صادرات السيارات الكهربائية الصينية من أسواق خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفقًا لتقرير صادر عن مركز أبحاث الطاقة النظيفة "إمبر" في وقت سابق من هذا الشهر.

وتُعدّ البرازيل والمكسيك وإندونيسيا من بين أكبر 10 وجهات لصادرات السيارات الكهربائية الصينية، وذلك بفضل سياسات حكوماتها الداعمة لتبني هذه السيارات.

وقال محلل البيانات والكهرباء العالمي في شركة إمبر، إيوان غراهام: "ستُشكّل الأسواق الناشئة مستقبل سوق السيارات العالمي".

 السيارات الكهربائية عالميا

ارتفعت مبيعات المركبات الكهربائية بالكامل عالميا بنسبة 35% خلال الربع الثالث من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وللمرة الأولى، تجاوزت حصة السيارات الكهربائية بالكامل حاجز 21% من إجمالي السيارات المبيعة عالميا، أي ما يعادل سيارة واحدة من كل 5 سيارات، وفقا لبيانات شركة الاستشارات الإستراتيجية العالمية.

وكان عدد السيارات الكهربائية على الطرقات قد بلغ نحو 40 مليون مركبة عام 2023، قبل أن يقفز إلى قرابة 58 مليونا بنهاية 2024، أي ما يزيد على 3 أضعاف حجم الأسطول المسجل عام 2021، وفقا لبيانات وكالة الطاقة الدولية.

المصدر: أويل برايس + الجزيرة + بلومبيرغ

