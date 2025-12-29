هيئة الذهب في غانا تتجاوز هدف صادرات 2025 وتحقق أكثر من 10 مليارات دولار

أعلنت هيئة الذهب في غانا أنها تجاوزت هدفها المحدد لصادرات الذهب من القطاع الصغير لعام 2025، والمتمثل في 100 طن، محققة أكثر من 10 مليارات دولار من عائدات النقد الأجنبي. ويشكل هذا الإنجاز دعما قويا للاحتياطيات الخارجية وللاستقرار الاقتصادي الكلي. وأوضح المدير التنفيذي للهيئة، سامي جيمفي، في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن هذا التطور يمثل "محطة فارقة" في مسار إصلاح تجارة الذهب في غانا وتصديره.

وبحسب جيمفي، فإن بلوغ الهدف قبل موعده يعكس أثر الرقابة التنظيمية المشددة وتحسين أنظمة التتبع، فضلا عن الشراكات الإستراتيجية مع المعدنين الصغار. وأكد أن النتيجة تبرز جدوى تفويض الهيئة في تنظيم تجارة الذهب داخل البلاد.

أداء مالي قوي

وأظهرت التقارير المالية للهيئة خلال الربعين الثاني والثالث من العام الجاري تحقيق صافي دخل شامل بلغ 906.32 ملايين سيدي غاني (82,733 مليون دولار أميركي) بين أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول 2025، مما يعكس قوة متنامية في ميزانيتها ويعزز استدامتها المالية.

ويرى محللون أن الأداء المتصاعد للهيئة منذ بداية العام يعكس نجاحها في دمج المعدنين الصغار ضمن الاقتصاد الرسمي عبر آليات الترخيص وتطبيق معايير الامتثال وتوفير الوصول إلى الأسواق وضمان أسعار عادلة. كما ربطوا هذا التحسن بزيادة الطلب الدولي على الذهب الغاني، مدفوعا بالثقة المتنامية في الإطار التنظيمي للهيئة والتزامها بمبادئ الشفافية والتوريد الأخلاقي، وهو ما عزز تنافسية غانا في السوق العالمية وأسهم في الحد من التهريب والتسربات التي كانت تقوض الإيرادات سابقا.