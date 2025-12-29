اقتصاد|إيران

استقالة محافظ المركزي الإيراني وهمتي بديلا

إيران تغيّر قيادة البنك المركزي بتكليف همتي بالمنصب عقب استقالة فرزين وتراجع غير مسبوق للريال (رويترز)
Published On 29/12/2025
آخر تحديث: 21:05 (توقيت مكة)

أفادت وكالة إرنا الإيرانية الرسمية أن نائب مسؤول العلاقات العامة في مكتب رئاسة الجمهورية أعلن عن تعيين عبد الناصر همتي محافظًا جديدًا للبنك المركزي الإيراني، خلفًا لمحمد رضا فرزين الذي تقدم باستقالته من منصبه.

وذكرت وكالة إرنا نقلا عن المسؤول أن رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان وافق على استقالة فرزين، واختار همتي لتولي رئاسة البنك المركزي، موضحًا أن المصادقة النهائية على التعيين ستتم خلال اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده يوم الأربعاء المقبل، على أن تُستكمل بعدها الإجراءات التنفيذية رسميا.

وأضافت الوكالة أن همتي كان قد شغل منصب وزير الاقتصاد والشؤون المالية في الحكومة الرابعة عشرة برئاسة بزشكيان، قبل أن تتم إقالته من منصبه عقب استجوابه في مجلس الشورى الإسلامي خلال شهر مارس/آذار الماضي.

SAINT PETERSBURG, RUSSIA - 2024/07/04: Chairman of the Central Bank of Iran, Mohammad Reza Farzin, known as Mohammad Reza Hosseinzadeh, during the Dialogue with the Chairman of the Central Bank of Iran of the Financial Congress of the Bank of Russia in Saint Petersburg, Russia. (Photo by Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
استقالة محمد رضا فرزين محافظ البنك المركزي جاءت في وقت يواجه فيه الاقتصاد الإيراني ضغوطًا متزايدة (غيتي)

وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة رويترز نقلا عن وكالة "نور نيوز" الإيرانية شبه الرسمية، أن استقالة محافظ البنك المركزي جاءت في وقت يواجه فيه الاقتصاد الإيراني ضغوطًا متزايدة، أبرزها تراجع قيمة العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم.

وأشارت رويترز إلى أن الريال الإيراني هبط إلى مستوى قياسي جديد في السوق المفتوحة، مسجلا نحو مليون و390 ألف ريال للدولار الواحد، في ظل استمرار تأثير العقوبات الغربية على الاقتصاد الإيراني وتراجع تدفقات العملات الأجنبية.

وأضافت الوكالة أن وسائل إعلام إيرانية تحدثت عن مظاهرات شهدتها العاصمة طهران، شارك فيها عدد من أصحاب المحال التجارية، احتجاجًا على تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار.

FILE - In this Thursday, Oct. 30, 2008 file photo, an Iranian money changer holds currency with Ayatollah Ruhollah Khomeini's image in Tehran, Iran. Iran's currency has hit a new record low to the U.S. dollar, two days after President Barack Obama signed a bill applying penalties against Iran's central bank as the West looks to pressure Tehran over its nuclear program. State radio said the exchange rate hovered around 16,800 riyals to the dollar, marking a roughly 10 percent slide compared to Thursday's rate of 15,200 riyals to the dollar.
تراجع قياسي لقيمة الريال الإيراني أمام الدولار في طهران، في ظل ضغوط اقتصادية وعقوبات غربية متزايدة على البنك المركزي (أسوشيتد برس)

وبحسب رويترز، تولى محمد رضا فرزين رئاسة البنك المركزي منذ ديسمبر/كانون الأول 2022، في حين يأتي تعيين همتي في مرحلة حساسة يواجه فيها الاقتصاد الإيراني مخاطر الركود، وسط توقعات البنك الدولي بانكماش الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2025 و2026، واستمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.

المصدر: الصحافة الإيرانية + رويترز

